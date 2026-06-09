Arte e mare

''Come un pesce nella plastica'', concluso il viaggio di Nino Carlotta lungo le coste della Sicilia tra arte e tutela del mare

Si conclude dopo oltre mille chilometri in vespa il progetto di arte pubblica dello street artist Nino Carlotta, un viaggio lungo la costa siciliana per sensibilizzare sul problema della plastica nei mari attraverso quattordici opere dedicate alla fauna del Mediterraneo.

Quattordici opere, quattordici tappe e oltre mille chilometri percorsi in vespa attorno alla Sicilia per raccontare il rapporto sempre più difficile tra il mare e l'inquinamento causato dalla plastica. Si è concluso “Come un pesce nella plastica”, il progetto di arte pubblica ideato e autoprodotto dallo street artist palermitano Nino Carlotta, che ha attraversato l'intero perimetro costiero dell'isola trasformando muri e spazi pubblici in strumenti di sensibilizzazione ambientale.

Partito da Palermo e conclusosi nuovamente nel capoluogo siciliano, il viaggio ha coinvolto comunità locali, associazioni, volontari, studenti e amministrazioni, unendo arte urbana, partecipazione civica e tutela dell'ambiente.

Ogni opera è stata realizzata in dialogo con il territorio e ispirata agli animali che popolano il Mar Mediterraneo, mettendo in evidenza gli effetti dell'inquinamento da plastica sugli ecosistemi marini.

Dal quartiere Sperone di Palermo fino a Finale di Pollina, il progetto ha raccontato la convivenza forzata tra natura e rifiuti, mostrando come oggetti di uso quotidiano siano diventati una presenza costante negli habitat marini.

Nel corso delle quattordici tappe, animali simbolo delle coste siciliane si sono confrontati con bottiglie, palloncini, sacchetti, cotton fioc, tappi di plastica e altri oggetti monouso che, pur utilizzati per pochi istanti, possono permanere nell'ambiente per decenni.

Tra le opere più significative figurano quelle realizzate a Palermo e Capaci, dedicate al problema dei palloncini dispersi nell'ambiente, quella di Alcamo Marina, dove una rana affida i propri girini a una bottiglia di plastica trasformata in uno stagno artificiale, e quella di Castellammare del Golfo, in cui una medusa e un sacchetto si fondono in un'unica immagine simbolica.

A Torretta Granitola, invece, un paguro eremita trova rifugio in un tappo di plastica al posto della sua conchiglia, mentre altre opere sono state realizzate a San Vito Lo Capo, Marsala, Sciacca, Gela, Marina di Modica, Siracusa-Priolo, Riposto e Oliveri, affrontando temi come l'abbandono dei rifiuti, l'inquinamento industriale e la sostituzione progressiva degli elementi naturali con quelli artificiali.

Il percorso si è concluso a Finale di Pollina con “Stella cadente”, un'opera che raffigura una stella marina adagiata su una maschera da snorkeling abbandonata, simbolo dell'incontro tra la straordinaria bellezza del mare e le tracce lasciate dall'uomo.

«La parte più bella di questo viaggio è stata la partecipazione delle persone incontrate lungo il percorso. Associazioni, volontari, studenti, cittadini e amministrazioni hanno dimostrato che, insieme, è possibile costruire maggiore attenzione verso il mare e l'ambiente», afferma Nino Carlotta.

Oltre alle opere, il progetto ha promosso giornate di pulizia delle spiagge, incontri pubblici e attività di sensibilizzazione ambientale, dimostrando come la creatività possa diventare uno strumento concreto per favorire la partecipazione attiva dei cittadini.

«Le opere raccontano un problema, ma anche la responsabilità che ognuno di noi ha nel contribuire al cambiamento. E chissà che questo straordinario viaggio non possa ripartire ancora il prossimo anno», aggiunge l'artista.

Partner dell'iniziativa sono stati Sperone167 ETS, Plastic Free, Retake Palermo, BC Sicilia – Riposto, il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università di Palermo e numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio.

L'intero viaggio sarà raccontato attraverso un prodotto audiovisivo realizzato da Luce Creative Studio, che documenterà le opere, gli incontri e le esperienze vissute durante questo lungo percorso dedicato alla salvaguardia del mare.