mercoledì07 ottobre 2026, 00:04
Arte e mare

''Come un pesce nella plastica'', concluso il viaggio di Nino Carlotta lungo le coste della Sicilia tra arte e tutela del mare

Si conclude dopo oltre mille chilometri in vespa il progetto di arte pubblica dello street artist Nino Carlotta, un viaggio lungo la costa siciliana per sensibilizzare sul problema della plastica nei mari attraverso quattordici opere dedicate alla fauna del Mediterraneo.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 09/06/2026 - 10:02
|
Ambiente e Scienza

Quattordici opere, quattordici tappe e oltre mille chilometri percorsi in vespa attorno alla Sicilia per raccontare il rapporto sempre più difficile tra il mare e l'inquinamento causato dalla plastica. Si è concluso “Come un pesce nella plastica”, il progetto di arte pubblica ideato e autoprodotto dallo street artist palermitano Nino Carlotta, che ha attraversato l'intero perimetro costiero dell'isola trasformando muri e spazi pubblici in strumenti di sensibilizzazione ambientale.

Partito da Palermo e conclusosi nuovamente nel capoluogo siciliano, il viaggio ha coinvolto comunità locali, associazioni, volontari, studenti e amministrazioni, unendo arte urbana, partecipazione civica e tutela dell'ambiente.

Ogni opera è stata realizzata in dialogo con il territorio e ispirata agli animali che popolano il Mar Mediterraneo, mettendo in evidenza gli effetti dell'inquinamento da plastica sugli ecosistemi marini.

Dal quartiere Sperone di Palermo fino a Finale di Pollina, il progetto ha raccontato la convivenza forzata tra natura e rifiuti, mostrando come oggetti di uso quotidiano siano diventati una presenza costante negli habitat marini.

Nel corso delle quattordici tappe, animali simbolo delle coste siciliane si sono confrontati con bottiglie, palloncini, sacchetti, cotton fioc, tappi di plastica e altri oggetti monouso che, pur utilizzati per pochi istanti, possono permanere nell'ambiente per decenni.

Tra le opere più significative figurano quelle realizzate a Palermo e Capaci, dedicate al problema dei palloncini dispersi nell'ambiente, quella di Alcamo Marina, dove una rana affida i propri girini a una bottiglia di plastica trasformata in uno stagno artificiale, e quella di Castellammare del Golfo, in cui una medusa e un sacchetto si fondono in un'unica immagine simbolica.

A Torretta Granitola, invece, un paguro eremita trova rifugio in un tappo di plastica al posto della sua conchiglia, mentre altre opere sono state realizzate a San Vito Lo Capo, Marsala, Sciacca, Gela, Marina di Modica, Siracusa-Priolo, Riposto e Oliveri, affrontando temi come l'abbandono dei rifiuti, l'inquinamento industriale e la sostituzione progressiva degli elementi naturali con quelli artificiali.

Il percorso si è concluso a Finale di Pollina con “Stella cadente”, un'opera che raffigura una stella marina adagiata su una maschera da snorkeling abbandonata, simbolo dell'incontro tra la straordinaria bellezza del mare e le tracce lasciate dall'uomo.

«La parte più bella di questo viaggio è stata la partecipazione delle persone incontrate lungo il percorso. Associazioni, volontari, studenti, cittadini e amministrazioni hanno dimostrato che, insieme, è possibile costruire maggiore attenzione verso il mare e l'ambiente», afferma Nino Carlotta.

Oltre alle opere, il progetto ha promosso giornate di pulizia delle spiagge, incontri pubblici e attività di sensibilizzazione ambientale, dimostrando come la creatività possa diventare uno strumento concreto per favorire la partecipazione attiva dei cittadini.

«Le opere raccontano un problema, ma anche la responsabilità che ognuno di noi ha nel contribuire al cambiamento. E chissà che questo straordinario viaggio non possa ripartire ancora il prossimo anno», aggiunge l'artista.

Partner dell'iniziativa sono stati Sperone167 ETS, Plastic Free, Retake Palermo, BC Sicilia – Riposto, il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università di Palermo e numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio.

L'intero viaggio sarà raccontato attraverso un prodotto audiovisivo realizzato da Luce Creative Studio, che documenterà le opere, gli incontri e le esperienze vissute durante questo lungo percorso dedicato alla salvaguardia del mare.

Letto: 1053 volte
  Nino CarlottaCome un pesce nella plasticaarte urbana Siciliainquinamento da plasticatutela del marestreet art Siciliaambiente e arteMediterraneoPalermo ambientesensibilizzazione ambientale

Leggi anche

Emergenza ambientale
Ecomafia 2026, Sicilia prima per incendi: 657 roghi e oltre 50 mila ettari interessati
Puliamo il Mondo
''Puliamo il Mondo'', volontari in azione in tutta la Sicilia: a Palermo raccolta dei rifiuti in piazza Giulio Cesare e all'Arenella
Ghiacci in ritirata
Groenlandia e Antartide, persi oltre 11 mila miliardi di tonnellate di ghiaccio: mari più alti di 3 centimetri
Vulcani e bufale
Vulcani, 18 falsi miti sotto la lente degli scienziati: dall'Etna ai video fake creati con l'IA
Inceneritori contestati
Inceneritori di Palermo e Catania, associazioni contro i progetti: ''La Regione fermi l'iter, troppe criticità e rischi''
Paesaggio e tutela
Piano paesaggistico di Palermo, Legambiente difende la Soprintendenza: ''Basta attacchi, i sindaci entrino nel merito''
Raccolta rifiuti
Palermo, mini isole ecologiche nelle borgate marinare: al via le installazioni da Arenella a Mondello
biometano dai rifiuti
Bellolampo, al via il primo impianto siciliano per produrre biometano dai rifiuti: gas pulito per 10.500 famiglie
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti