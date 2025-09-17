Monte Pellegrino

Monte Pellegrino, giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà curano le aree riforestate dopo gli incendi

Nove ragazzi e ragazze da otto Paesi, grazie al progetto ''VEIL'', sono a Monte Pellegrino per prendersi cura delle aree riforestate dopo gli incendi, in occasione dei 30 anni della Riserva naturale.

Comune di Palermo

Nove giovani volontari provenienti da Italia, Francia, Grecia, Germania, Spagna, Messico, Venezuela e Ucraina sono a Palermo per prendersi cura della Riserva naturale di Monte Pellegrino, a trent’anni dalla sua istituzione. Fanno parte del Corpo Europeo di Solidarietà e partecipano al progetto “VEIL”, coordinato da InformaGiovani ETS in collaborazione con l’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia e l’Ufficio Gestione Verde Urbano del Comune di Palermo.

I ragazzi e le ragazze, tutti tra i 18 e i 30 anni, si occupano per una settimana della manutenzione delle aree interessate dai lavori di riforestazione avviati nel 2023 dopo i gravi incendi che hanno colpito la riserva. Tra le attività: cura delle nuove piantine di macchia mediterranea, manutenzione delle recinzioni, pulizia dei sentieri e interventi nell’area del Gorgo Santa Rosalia, stagno temporaneo di grande valore per la biodiversità.

Il progetto VEIL, finanziato dall’Agenzia esecutiva europea EACEA, durerà due anni e coinvolgerà oltre 200 volontari in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

«La piantumazione è solo una fase intermedia – ha spiegato Giovanni Provinzano, direttore della Riserva – il lavoro di cura e manutenzione è indispensabile per permettere alle nuove piante di attecchire e rinforzare gli ecosistemi colpiti dal fuoco».

Il sindaco Roberto Lagalla ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Un segno concreto di cittadinanza attiva e di amore per il nostro territorio, che rafforza il legame tra Palermo e l’Europa e rinnova l’impegno per una città sempre più verde e sostenibile».