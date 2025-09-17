CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:19
CERCA:
Monte Pellegrino

Monte Pellegrino, giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà curano le aree riforestate dopo gli incendi

Nove ragazzi e ragazze da otto Paesi, grazie al progetto ''VEIL'', sono a Monte Pellegrino per prendersi cura delle aree riforestate dopo gli incendi, in occasione dei 30 anni della Riserva naturale.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 17/09/2025 - 17:27
|
Ambiente e Scienza
Comune di Palermo

Nove giovani volontari provenienti da Italia, Francia, Grecia, Germania, Spagna, Messico, Venezuela e Ucraina sono a Palermo per prendersi cura della Riserva naturale di Monte Pellegrino, a trent’anni dalla sua istituzione. Fanno parte del Corpo Europeo di Solidarietà e partecipano al progetto “VEIL”, coordinato da InformaGiovani ETS in collaborazione con l’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia e l’Ufficio Gestione Verde Urbano del Comune di Palermo.

I ragazzi e le ragazze, tutti tra i 18 e i 30 anni, si occupano per una settimana della manutenzione delle aree interessate dai lavori di riforestazione avviati nel 2023 dopo i gravi incendi che hanno colpito la riserva. Tra le attività: cura delle nuove piantine di macchia mediterranea, manutenzione delle recinzioni, pulizia dei sentieri e interventi nell’area del Gorgo Santa Rosalia, stagno temporaneo di grande valore per la biodiversità.

Il progetto VEIL, finanziato dall’Agenzia esecutiva europea EACEA, durerà due anni e coinvolgerà oltre 200 volontari in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

«La piantumazione è solo una fase intermedia – ha spiegato Giovanni Provinzano, direttore della Riserva – il lavoro di cura e manutenzione è indispensabile per permettere alle nuove piante di attecchire e rinforzare gli ecosistemi colpiti dal fuoco».

Il sindaco Roberto Lagalla ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Un segno concreto di cittadinanza attiva e di amore per il nostro territorio, che rafforza il legame tra Palermo e l’Europa e rinnova l’impegno per una città sempre più verde e sostenibile».

Letto: 1564 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Monte PellegrinoRiserva NaturaleCorpo Europeo di Solidarietàprogetto VEILrimboschimentobiodiversitàincendi boschivivolontariPalermoComune di Palermo

Leggi anche

Giornata Sostenibilità Ambientale
Palermo: studenti protagonisti della ''Giornata della Sostenibilità Ambientale'' all'Ecomuseo Mare Memoria Viva
energie rinnovabili
Rinnovabili in Europa e Italia: +46% di capacità solare ed eolica negli ultimi 4 anni
ambiente
A Romagnolo torna ''Portati a munnizza'': due giorni per una spiaggia più pulita e rispettata
inondazioni
Mediterraneo, uno studio ricostruisce la più grande inondazione mai avvenuta sulla Terra
terremoti
Terremoti, nel 2024 quasi 17mila eventi sismici in Italia
Fiume Kemonia
Il Fiume Kemonia e la Sua Eredità Storica a Palermo
riscaldamento globale
Clima, il riscaldamento globale amplifica la pericolosità degli tsunami sulle coste del Mediterraneo
Fiume Papireto
Il Papireto: un fiume dimenticato nella storia di Palermo
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto