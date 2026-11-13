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Arte e ambiente

Palermo, 230 alberi di viale Ernesto Basile a rischio abbattimento: l'iniziativa ''Chiamami per nome'' per difenderli

Sabato 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, un evento di arte partecipativa promosso dallartista Laura Pitingaro e i gruppi Cittadinanza attiva in difesa degli alberi, Verde Futuro, Comitato pro Alberi via Basile e Gruppo Salviamo gli alberi. I cittadini realizzeranno impronte delle cortecce dei Ficus microcarpa per creare un archivio tessile collettivo.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 16:03
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Ambiente e Scienza

Dare un nome agli alberi per custodirne la memoria e richiamare l'attenzione sul rischio di abbattimento. È questo l'obiettivo di ''Chiamami per nome'', l'iniziativa di arte partecipativa e performance collettiva in programma sabato 21 novembre, dalle 10.30 alle 13, in viale Ernesto Basile a Palermo, all'altezza di via Piave, in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

L'evento, promosso dall'artista Laura Pitingaro insieme a Cittadinanza attiva in difesa degli alberi e Verde Futuro, coinvolgerà cittadini, famiglie, studenti e artisti in un'azione collettiva dedicata ai 230 Ficus microcarpa di viale Ernesto Basile, segnalati dagli organizzatori come a rischio abbattimento.

Un'impronta per ogni albero

Il progetto prevede la realizzazione di un frottage collettivo, una tecnica artistica che permette di riprodurre su un tessuto la superficie della corteccia attraverso lo sfregamento di pastelli o carboncino.

I partecipanti sono invitati a portare un lenzuolo, un telo o un pezzo di stoffa bianca, insieme a materiali per disegnare. Appoggiando il tessuto sul tronco e strofinando delicatamente, potranno imprimere la trama della corteccia.

A ogni albero verrà attribuito un nome, accompagnato dalla firma del partecipante, dalla data ed eventualmente da una parola o un pensiero.

Le impronte raccolte formeranno un archivio tessile collettivo, destinato a diventare un'installazione artistica aperta alla città, composta da lenzuoli sospesi e attraversabili.

La difesa degli alberi attraverso l'arte

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio arboreo di viale Ernesto Basile e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza degli alberi per la qualità della vita urbana.

Nel manifesto dell'evento, gli organizzatori ricordano che gli alberi non rappresentano soltanto elementi decorativi, ma presenze vive che contribuiscono alla frescura, alla qualità dell'aria e alla memoria dei luoghi.

«Da molti anni custodiamo questa strada con la nostra ombra e la nostra bellezza. Oggi rischiamo di scomparire. Rischiamo di diventare invisibili agli occhi della città che abbiamo sempre protetto», si legge nella locandina, che affida simbolicamente la parola agli alberi.

Durante la mattinata sono previste anche letture, musica e performance libere sotto gli alberi, per trasformare l'appuntamento in un momento di incontro e partecipazione.

L'invito è rivolto a tutti: abitanti del quartiere, studenti, docenti, associazioni, comitati, artisti, musicisti, fotografi e famiglie.

Non sono richieste competenze artistiche specifiche. Ogni partecipante potrà contribuire alla realizzazione dell'opera attraverso un gesto semplice, lasciando un'impronta e un nome.

L'appuntamento è per sabato 21 novembre, dalle ore 10.30 alle 13.00, in viale Ernesto Basile, all'altezza di via Piave, a Palermo.

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