smog

Agenzia europea dell'Ambiente: ''Ogni anno oltre 1.200 minori muoiono per smog''

E' la nuova stima dell'Agenzia europea dell'Ambiente che, nel suo ultimo rapporto, rileva come il traffico, il riscaldamento e le emissioni industriali siano principali fonti di inquinamento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2023 - 00:45:38 Letto 817 volte

Smog e morti: ogni anno oltre 1.200 minori in Europa sono vittime dell'inquinamento atmosferico.

E' la nuova stima dell'Agenzia europea dell'Ambiente che, nel suo ultimo rapporto, rileva come il traffico, il riscaldamento e le emissioni industriali siano principali fonti di inquinamento nei Ventisette Paesi Ue e in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia.

Negli ultimi anni "le emissioni sono diminuite, ma i livelli di contaminazione non sono ancora sicuri", scrive l'Agenzia, raccomandando ai governi politiche specifiche per la protezione di bambini e adolescenti, come la creazione di "zone di aria pulita" intorno alle scuole.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!