Come proteggersi nel mondo della tecnologia, per non farsi beccare dai truffatori?

Phishing, una tattica consiste nell'invio di e-mail o messaggi che sembrano provenire da fonti affidabili, ma che in realtà sono falsi. Solitamente il testo di una truffa phishing chiede all'utente di cliccare su un link e inserire informazioni personali, così da rubarle. In questa truffa sono a rischio dati sensibili come codici di carte di credito, pin, etc…