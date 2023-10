cambiamenti climatici

Sfida Clima, Meloni: ''Serve un'azione forte e ambiziosa da parte di tutti i Paesi''

Il Presidente Meloni ha condiviso con il Dr. Al Jaber l'urgenza e l'importanza di accelerare gli sforzi globali per guidare progressi rapidi su tutti gli elementi dell'agenda sul cambiamento climatico, riconoscendo al contempo l'importanza di portare avanti gli sforzi di decarbonizzazione, con una giusta transizione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2023 - 00:03:00 Letto 827 volte

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente designato della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), Dr. Sultan Al Jaber. Hanno concordato in particolare su come i cambiamenti climatici rappresentino una sfida importante per il nostro pianeta e per l'umanità e richiedano un'azione forte e ambiziosa da parte di tutti i Paesi per rafforzare i rispettivi 2030 Contributi determinati a livello nazionale (NDC’S) in tutte le dimensioni e a un ritmo molto più rapido, al fine di raggiungere gli obiettivi di lungo termine previsti dall'Accordo di Parigi.

Il Presidente Meloni ha condiviso con il Dr. Al Jaber l'urgenza e l'importanza di accelerare gli sforzi globali per guidare progressi rapidi su tutti gli elementi dell'agenda sul cambiamento climatico, riconoscendo al contempo l'importanza di portare avanti gli sforzi di decarbonizzazione, con una giusta transizione, affrontando la sua dimensione sociale ed economica e garantendo la creazione di posti di lavoro di qualità.

Meloni ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro portato avanti dagli Emirati Arabi Uniti sotto la guida di Dr. Al Jaber e per i suoi sforzi per un processo che ha come obiettivo quello di concordare una chiara tabella di marcia per accelerare i progressi attraverso una pragmatica transizione energetica globale, un approccio "che non lasci indietro nessuno" e un'azione inclusiva per il clima.

La COP 28 si terrà all'Expo City di Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre, e la sera del 1° dicembre l'Italia offrirà a Dubai un concerto dell'Orchestra del Teatro alla Scala, rinomata in tutto il mondo, per celebrare l'amicizia tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sperando di portare ispirazione ai delegati della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Fonte: Governo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!