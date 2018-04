1 maggio

1 maggio, Festa dei lavoratori: ecco gli eventi a Palermo

Il 1° maggio si celebra la Festa dei lavoratori.

Il 1° maggio si celebra la Festa dei lavoratori. Questa ricorrenza nasce come momento di lotta di tutti i lavoratori, per affermare i propri diritti e per migliorare la propria condizione. Non a caso, con le parole "Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire", in Australia nel 1855 venne scritta una nuova pagina di storia per i lavoratori di tutto il mondo.

La festività del 1° maggio nasce il 20 luglio 1889, a Parigi. A lanciare l'idea è il congresso della Seconda Internazionale, riunito in quei giorni nella capitale francese: "Una grande manifestazione sarà organizzata per una data stabilita, in modo che simultaneamente in tutti i paesi e in tutte le città, nello stesso giorno, i lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ridurre per legge la giornata lavorativa a otto ore e di mandare ad effetto le altre risoluzioni del Congresso di Parigi".

La scelta del giorno, il 1° maggio è simbolica: tre anni prima infatti, il 1 maggio 1886, una grande manifestazione operaia svoltasi a Chicago, era stata repressa nel sangue. Man mano che ci si avvicina al 1 maggio 1890 le organizzazioni dei lavoratori intensificano l'opera di sensibilizzazione sul significato di quell'appuntamento. Monta intanto un clima di tensione. In Italia il governo di Francesco Crispi usa la mano pesante, attuando drastiche misure di prevenzione e vietando qualsiasi manifestazione pubblica sia per la giornata del 1 maggio che per la domenica successiva, 4 maggio.

Durante il fascismo la festa del lavoro viene spostata al 21 aprile, giorno del cosiddetto Natale di Roma; così snaturata, essa non dice più niente ai lavoratori, mentre il 1 maggio assume una connotazione quanto mai "sovversiva", divenendo occasione per esprimere in forme diverse - dal garofano rosso all'occhiello alle scritte sui muri, dalla diffusione di volantini alle bevute in osteria - l'opposizione al regime. All'indomani della Liberazione, il 1 maggio 1945, partigiani e lavoratori, anziani militanti e giovani che non hanno memoria della festa del lavoro, si ritrovano insieme nelle piazze d'Italia in un clima di entusiasmo. Appena due anni dopo il 1 maggio è segnato dalla strage di Portella della Ginestra, dove gli uomini del bandito Giuliano fanno fuoco contro i lavoratori che assistono al comizio. Nel 1948 le piazze diventano lo scenario della profonda spaccatura che, di lì a poco, porterà alla scissione sindacale. Bisognerà attendere il 1970 per vedere di nuovo i lavoratori di ogni tendenza politica celebrare uniti la loro festa.

La storia del primo Maggio rappresenta, oggi, il segno delle trasformazioni che hanno caratterizzato i flussi politici e sociali all'interno del movimento operaio dalla fine del secolo scorso in poi.

In occasione di questa ricorrenza, sono tanti gli eventi da non perdere a Palermo.

A creare tutti i presupposti per fare una bella "Scampagnata in Città" ci ha pensato il Sanlorenzo Mercato di Palermo: per l'1 maggio il giardino interno si trasforma nella location ideale per le consuete grigliate della giornata. A organizzare il tutto sono le botteghe del Mercato, che mettono a disposizione il meglio della Carnezzeria e dell'Ortofrutta, con prodotti da fare alla brace, e della Pescheria, con fritti espressi nel tipico coppo siciliano. Per quanto riguarda la carne si farà spazio alle costolette di agnello, alle puntine di maiale e all'immancabile salsiccia, tutte alla griglia. I golosi di verdure potranno optare invece per i carciofi alla brace e per la grigliata di melanzane. I piatti potranno essere gustati singoli ma anche in combinazioni (e prezzi) speciali create ad hoc per l’occasione, come il misto di carne con salsiccia, puntine di maiale e costolette di agnello. Chi ama il pesce potrà approfittare dei coppi di pesciolini e calamari fritti al momento o di uno speciale anciova-burger, una polpetta di alici dolcemente rosolata, su una crema di yogurt al finocchietto selvatico e cipolla caramellata. Non mancherà la musica: dalle 13 in poi va in scena il trio Lei tra noi, band formata da Vincenzo Castello (batteria), Maria Ilenia Castello (voce) e Corrado Nitto (piano e voce), che per la speciale occasione sarà affiancata dal duo Ponente e Noto, Alessandra Ponente (voce) e Manlio Noto (chitarra). Insieme la band e il duo interpreteranno i grandi classici della musica pop nazionale, dando anche tantissimo spazio al pubblico, fra interazioni, "cantate" di gruppo e giochi musicali.

Torna per la terza edizione il "Primo MagGione", la grande Festa dei Lavoratori che coinvolge la splendida piazza Magione a Palermo con quattro giorni di musica, spettacolo, attività culturali e buon cibo. Appuntamento da sabato 28 a martedì 1 maggio. Chiudono la manifestazione Christian Picciotto e i Gente Strana Posse. L'artista con il brano "Capitale" ha vinto il Premio Musica Contro le Mafie, diventando uno dei protagonisti di Palermo Capitale della Cultura 2018. Non mancheranno durante le giornate le esibizioni delle band partecipanti al consueto contest musicale, dalle 14 alle 18. Oltre alla musica sono immancabili street food e buon vino, ma anche attività culturali, sportive e di intrattenimento pensate per un pubblico di tutte le età.

Un Primo Maggio all'insegna del buon cibo, della musica e del divertimento è quello proposto dall'Agriturismo Al Lago Verde di Alia. Il pranzo prevede un ricco buffet iniziale con antipasti tipici del territorio, seguito dalla grande grigliata all'aperto a base di costolette d'agnello, salsiccia, vitello, stigghiole e scottadito di maiale, con facci i vecchia e focacce preparate sul momento con il forno a legna. Il pranzo prosegue con i primi, trofie con frittedda, zuppa di ceci e mezzi rigatoni ai sapori mediterranei, per finire con dolci e gelato artigianale, il tutto accompagnato da musica dal vivo, balli e animazione.

Ritorna L'Isola Summer Festival, quest'anno nella seconda edizione. La festa al Lido Miramare del 1° maggio celebra l'avvicinarsi dell'estate. La giornata ha inizio a partire dalle 11:00 con il dj set di Armando di Maria, Tonino Cataldo, Luca Fiaschini, Fabio Drago e le percussioni live di Manlio Occhipinti e Andrea Virga.

