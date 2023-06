scampagnata 2 giugno

2 giugno, scampagnata a Sanlorenzo Mercato con la grigliata in giardino

Il giardino del Mercato torna ad essere teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2023 - 00:09:00 Letto 759 volte

Scampagnata sì, ma in città: il 2 giugno il Mercato ospita tra i profumi dell’orto e sotto il sole del giardino la grigliata all’aperto. Protagonista il pesce, con il meglio della bottega. Ad arricchire l’evento, l'inossidabile duo musicale Mandreucci e Vella.

Il giardino del Mercato torna ad essere teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi.

Protagoniste le braci del Mercato che per la speciale occasione cuoceranno il meglio della bottega di pesce, per mangiare e divertirsi in compagnia.

Sul piatto alcuni tra i più amati del Mercato: una fetta di pesce spada, due gamberoni, un calamaro, tutto cotto alla brace con le spezie profumate dell’orto (€ 15)

Ad arricchire la grigliata in città del Mercato a partire dalle 12:30 torna sul palco l'affiatato duo composto da Marcello Mandreucci e Rosario Vella. Insieme, armati di chitarre e aneddoti, viaggiano tra canzone d'autore italiana e internazionale, rock, pop e improvvisazioni estemporanee in "Le canzoni raccontano".

INGRESSO LIBERO, SENZA PRENOTAZIONE TAVOLI.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!