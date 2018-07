Festino di Santa Rosalia

394° Festino di Santa Rosalia, tutti gli eventi di mercoledì 11 luglio

Sarà il ''Festinello'' ad aprire i festeggiamenti della seconda giornata di eventi del 394° Festino di Santa Rosalia, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2018 - 21:57:58 Letto 330 volte

Sarà il “Festinello” ad aprire i festeggiamenti della seconda giornata di eventi del 394° Festino di Santa Rosalia, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018 e diretto da Lollo Franco e Letizia Battaglia.

Ecco il programma completo di mercoledì 11 luglio.

CATTEDRALE

ore 18.30 - “Il carro di Santa Rosalia dei bambini”, per il cosiddetto “Festinello”, partirà dalla Cattedrale di Palermo, attraverserà via Maqueda e raggiungerà Piazza Monte di Pietà. A bordo del piccolo carro ci sono le piccole Rosalia – Giulia, Marta, Anita e Rita - che rappresenteranno i quattro mandamenti: Palazzo Reale, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunali. Sul carro saliranno altre quattro piccole Rosalia – Yanishta, Joey, Mariloise e Karen - in rappresentanza delle comunità straniere residenti in città: Mauritius, Bangladesh, Filippine, Ghana. Il carro, che avrà a prua l’immagine della Santa Patrona e sarà trainato dagli attori della compagnia dei detenuti, ha una grande valenza simbolica e proprio per questo la direzione artistica ha deciso che sfilerà anche la sera del 14 come apripista del carro principale, considerato che l’edizione di quest’anno ha come tema “Palermo bambina”. La sfilata del carro sarà accompagnata nel suo tragitto dalla “Kids Orchestra Band” del Teatro Massimo diretta dal maestro Michele De Luca e da numerosi bambini fra cui quelli della associazione “Parco del Sole” dell’Albergheria.

PIAZZA MONTE DI PIETÀ

ore 20.00 - “Storia di Rosalia” - Opera dei Pupi. Lo spettacolo, da un’idea di Angelo Sicilia, è una trasposizione – attraverso i tradizionali pupi siciliani - della storia di Rosalia, dama della corte normanna di Guglielmo II. Lo spettacolo narra della storia della giovane, i suoi rapporti con il Re e la corte, le sue delusioni d’amore e la decisione del suo ritiro spirituale nella montagna sacra dei palermitani: Monte Pellegrino. La storia continua con il racconto della peste a Palermo e del ritrovamento dei resti di quella che sarebbe poi diventata la "Santuzza” dei palermitani. Drammaturgia e regia Angelo Sicilia. Pupari: Daniele Giglia, Giuseppe Caropepe. Costumi: Maria Carmela Palmeri. Scene e oggetti della scenotecnica: Giuseppe Caropepe. Luci e Fonica: Daniele Giglia. Organizzazione: Maria Palma Albanese

PIAZZA BOLOGNI

ore 11.00 – Passeggiata in città raccontando "Santa Rosalia e la sua storia" a cura di Carolina Lo Nero e Anna Maria Balistreri, edizioni Mercurio.

ore 19.00 – Nuova esibizione musicale nella piazza degli “Artigiani della Cultura”, curata dalla Associazione Cialoma Eventi.

ore 21.15 - “Festino in danza”, spettacolo curato dagli allievi del Liceo Coreutico Regina Margherita con la direzione della professoressa Pia Blandano. Coreografie: Laura Miraglia, Giancarlo Stiscia, Alessandro Giambirtone e Giovanna Velardi. Scuole di danza private: Le Tersicoree di Tiziana Taormina, coreografie Tiziana Taormina; Les Danseurs di Federica Riccobono, coreografie di Federica Riccobono; Studio Danza 2 di Angela Abbigliati, coreografia Angela Abbigliati; Studio di Danza di Eliana Lombardo, coreografie Laura Lopiano; Solo Danza di Marica Allotta, coreografie Giorgia Di Cristofalo; Filider Balletto di Filippo Scuderi, coreografie di Virginia Gambino.

PIAZZA PRETORIA

ore 21.00 – Concerto del coro delle voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro Fabio Ciulla, con giochi di luce. Pianiste: Cristina Ciulla e Azzurra Vittoria Moscia. Il Coro di Voci Bianche della Foss, nato nel 2009 e composto da 90 elementi, ha debuttato alla 53ª Settimana di Musica Sacra di Monreale (con la partecipazione di Franco Battiato) ed è stato impegnato nel corso dell’attività artistica della Fondazione a partire dalla stagione 2010/2011 nelle produzioni di Tosca, Il piccolo spazzacamino, Carmina Burana nonché nei tradizionali Concerti di Natale dal 2010 al 2017 e nei Concerti Disney 2012 e 2013. A ottobre 2015 ha preso parte alla prima esecuzione del Canto della Santuzza di Lucina Lanzara. Quest’anno il Coro è stato protagonista della prima assoluta dell’opera per ragazzi “Il tenace soldatino di stagno”, di Marcello Biondolillo, e dello spettacolo “Il bambino Giovanni Falcone”, di Vincenzo Mazzamuto.

PIAZZA MARINA

ore 22.00 – Concerto di Alessio Bondì e Band (Alessio Bondì voce e chitarra; Carmelo Graceffa alla batteria; Carmelo Drago al basso; Fabio Rizzo alle chitarre; Alfonso Vella al sax; Alessandro Presti alla tromba).

Il concerto di Alessio Bondì è un’esplosione di colori e ritmo, un viaggio all’interno della sua musica nelle sue declinazioni più funky. In scaletta le canzoni del primo disco “Sfardo” e qualche anticipazione del secondo album che uscirà in autunno, intitolato “Nivuru”. Sarà una festa, un omaggio poetico e vivace a Palermo e alla Santuzza, che percorrerà i luoghi della nostalgia attraverso il sorriso, il ritmo e il dialetto palermitano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!