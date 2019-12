presepe vivente

A Gangi la magia del presepe vivente da Nazareth a Betlemme

Ambientazione, spirito e atmosfere uniche per il presepe vivente di Gangi, da nazareth a betlemme. La kermesse è in programma dal 26 al 29 dicembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2019 - 15:26:20 Letto 345 volte

Tra i più suggestivi e belli d’Europa a Gangi si rinnova, dal 26 al 29 dicembre, la magia del presepe vivente da Nazareth a Betlemme.

Nel borgo siciliano annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia” il presepe vivente è diverso da tutti gli altri, per ambientazione, organizzazione, spirito e atmosfera. Un’autentica immersione tra fede e le radici più antiche del villaggio, dove non è retorica dire che il tempo sembra essersi fermato. Una magica concentrazione dove verranno presentate le origini di Gesù a Nazareth e a Betlemme.

Tutto ciò è possibile grazie all’Associazione Culturale “Da Nazareth a Betlemme” uomini e donne che per tutto un anno si dedicano con entusiasmo, gratuità e passione alla preparazione di questo presepe vivente, un evento, che ormai da anni richiama migliaia di turisti da ogni parte d’Italia, già insignito del prestigioso premio ITALIVE mentre “Google Buon Natale” lo ha definito uno tra i più belli d’Europa.

La manifestazione storico-artistica-religiosa ha il suo cuore pulsante attorno all’antico quartiere di Santa Lucia, proprio sotto piazza del Popolo, dove gli oltre 250 figuranti, superata la soglia del grande portone in legno della chiesa Madre, si muoveranno in un palcoscenico naturale costruito tra i vicoli del borgo che riprodurrà una Betlemme immaginaria. Un passato millenario popolato di pastori con le loro greggi, mercanti, sacerdoti, e artigiani. Saranno riproposte le principali scene della natività, spaccati della vita sociale della Palestina del tempo, legate alla presenza militare di Roma imperiale con Erode, la sua corte e i soldati. Scene esclusivamente di carattere religioso. Tra quelle più suggestive l’apparizione dell’Angelo e la fuga dal censimento di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme, quest’ultimo quadro, rappresentato nello scenario unico della scalinata che conduce sotto gli archi della Torre trecentesca dei Ventimiglia e dove sarà ricostruita la grotta della natività.

Una colonna sonora e una voce fuori campo (ciascuna scena è priva di dialoghi tra gli attori) descriveranno le atmosfere del tipico paesaggio urbano dell’epoca.

La regia è curata da Carmelo Domina e Peppuccio Ballistreri, le musiche sono di Giovanni Germanà, la voce fuori campo di Santi Cicardo, e la consulenza storica di Stefano Sauro. L’iniziativa organizzata dall’associazione “Da Nazareth a Betlemme” è patrocinata dal Comune di Gangi, Bcc, ARS e Senato della Repubblica con la collaborazione della Pro-Loco, Forum Giovani, delle associazioni locali, dell’impresa Gangi Impianti e la disponibilità del parroco don Pino Vacca.

Per Carmelo Domina, anima e regista della kermesse: “Ci prepariamo ad accogliere migliaia di visitatori, attratti dal fascino discreto e silenzioso della bellezza che proviene dal presepe, la manifestazione rispecchia fedelmente quanto raccontato dal Vangelo, ma ogni anno riserva delle nuove sorprese e quest’anno cercheremo di stupire i visitatori con accorgimenti canori, nuove scene che vogliono stimolare la fantasia e il raccoglimento in preghiera. Quest’anno Papa Francesco è andato a Greccio dove nel 1223 San Francesco diede vita al primo presepe vivente della storia e da allora, la tradizione dei presepi viventi si è diffusa in tutto il mondo occidentale cristiano, senza presunzione ma con umiltà e profonda fede inviteremo anche il Santo Padre per venire a visitare ed ammirare il nostro presepe che è un vero percorso di fede e tradizione, so che è un sogno ma nella vita nulla è impossibile. Dietro i riconoscimenti che abbiamo ricevuto negli anni c’è l’impegno di una comunità quella gangitana, il lavoro dell’associazione “Da Nazareth a Betlemme” e grazie al sostegno del Comune di Gangi e la collaborazione della Pro-Loco e di tutte le associazioni locali”.

