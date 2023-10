Notte Bianca Gangi

A Gangi la ''Notte Bianca ai piedi del borgo 2023''

Notte Bianca ai piedi del borgo con Radio Time (dj Fabio Flesca), la signora Santina(Carmelo Caccamo) e tanto altro.

A Gangi, domani sera, l’evento più atteso dei giovani madoniti: “La notte bianca ai piedi del borgo” con la musica di Radio Time, lo spettacolo di cabaret della signora Santina, la banda itinerante New Sicily Street Band e ancora degustazioni e street food.

Nel tratto urbano di via Nazionale, per tutta la notte di domani, sabato 7 ottobre, sono previsti vari appuntamenti.

Start alle 21,30, nei pressi del bar U Specchiu, con il cabaret della signora Santina (Carmelo Caccamo), a seguire, alle 23, Radio Time "Noi Suoniamo gli anni 90" con Dj Fabio Flesca, Alex Pavone, vox Luca Ferlito, percussioni Salvo Bolo, e ancora G.D Tribute e Dance Show. Dal'1 di notte in poi, ad animare la lunga notte bianca saranno Dj Space Vj San.

Nei pressi del rifornimento Eni (ex Agip) alle 22,30 il concerto dei MaTRIOska e dalle 22 "Il Faccettista" - angolo per foto ricordo.

In Via Nazionale presso rifornimento DCM, alle 21,30, per i più piccini palloncini e Glitter Tattoo, alle ore 22,30 “Il Borghese, il Paesano, Il Villano” - trio in concerto e alle 24 musica con Dj Moro. Mentre in via Monte Marone, dalle ore 22, è prevista animazione per bambini con l’associazione Ponti e Arcobaleni.

“Tutto in una notte ai piedi del borgo - dichiarano il sindaco Giuseppe Ferrarello e l’assessore sport e spettacolo Stefano Sauro – abbiamo voluto organizzare una kermesse proprio in autunno rivolta alle giovani generazioni ma non solo considerato che in via nazionale sarà possibile deliziare il palato con lo streetfood. L’evento è organizzato dal comune di Gangi ed è un momento di aggregazione, un’opportunità per il rilancio di un borgo che vuole essere attrattiva tutto l’anno”.

