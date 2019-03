A Isola delle Femmine ''Pane in Piazza''

Pane in Piazza

La manifestazione si svolgerÓ in Piazza Umberto I a Isola delle Femmine il 19 Marzo 2019. All'interno dell'iniziativa Ŕ stata organizzata una mostra con l'esposizione di alcuni antichi attrezzi.

“Pane in Piazza” è l’iniziativa organizzata dal Comune di Isola delle Femmine, con l’Associazione Provinciale dei Panificatori e BCsicilia, per valorizzare un alimento che da sempre è parte essenziale del nutrimento umano. La manifestazione si svolgerà in Piazza Umberto I a Isola delle Femmine il 19 Marzo 2019 con inizio alle 9,30 e conclusione alle ore 19,00.

I panificatori del paese prepareranno il pane e altri prodotti da forno che faranno gustare ai presenti. All’interno dell’iniziativa è stata organizzata una mostra con l’esposizione di alcuni antichi attrezzi, allestita da Agata Sandrone Presidente di BCsicilia Isola delle Femmine, con la presentazione di avvenimenti storici legati al pane: come la tessera del pane nel periodo della guerra e notizie sulla strage del pane avvenuta nel 1944. Nella mattinata è prevista l’inaugurazione della manifestazione alla presenza dell’Assessore Rossella Puccio e il Sindaco Stefano Bologna e la visita degli studenti della scuola materna, elementare e media dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso”. Infine la degustazione del tipico minestrone di San Giuseppe preparato dalle donne di Isola.

