Premio Internazionale Van Gogh

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2018 - 20:36:50 Letto 333 volte

Dal 14 al 22 aprile, presso le sale espositive dell’ex Monastero dei Benedettini di Monreale, si terrà il Premio Internazionale Van Gogh, che vedrà la presenza di oltre duecento opere di altrettanti artisti provenienti da varie regioni d’Italia e Paesi esteri.

L’occasione è legata alla mostra del maestro olandese “Van Gogh Multimedia Experience”, visitabile fino al 13 maggio nel Complesso monumentale Guglielmo II sempre a Monreale, che, attraverso proiezioni in diversi grandi monitor dei disegni e di molti dipinti, racconta i periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi dieci anni della sua vita.

In questo contesto, si inserisce la mostra espositiva, curata da Sandro Serradifalco, che ha selezionato un limitato numero di pittori, scultori, fotografi e ceramisti del palcoscenico artistico contemporaneo, e che verrà inaugurata nel corso di una cerimonia sabato 14 aprile, alle 16, nella sala consiliare del Comune di Monreale, alla presenza di Josè Van Roy Dalì, pittore, critico ed erede di Salvador e Gala, dell’editore Sandro Serradifalco, del sindaco di Monreale Piero Capizzi del vicesindaco di Monreale Giuseppe Cangemi, del funzionario responsabile della Galleria Civica “G. Sciortino”, Ivana Forzieri, dei consulenti artistici ed editoriali Serena Carlino, Rino Lucia e Leonarda Zappulla.

L’intento è quello di rendere omaggio al grande maestro olandese attraverso le testimonianze artistiche attuali, in un’ipotetica continuazione culturale. L’esposizione, fortemente voluta dal sindaco di Monreale, Piero Capizzi, costituirà occasione di confronto in un ideale sodalizio tra vari rappresentanti del panorama artistico contemporaneo. Un legame artistico maggiormente rafforzato grazie all’istituzione di questo evento che vuole focalizzare in un contesto altamente creativo il tema dell’arte e della tradizione dei popoli.

