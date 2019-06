eventi estivi

A Montalbano Elicona al via i primi eventi estivi

In questo primo week end d'estate il preludio di un lungo calendario che si preannuncia ricco di eventi a Montalbano Elicona

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2019 - 10:11:00 Letto 361 volte

A Montalbano Elicona (Me) ce ne sarà per tutti i gusti in questo primo week end d’estate come preludio di un lungo calendario che si preannuncia ricco e soprattutto di qualità in linea con il chiaro indirizzo dell’amministrazione, principalmente orientata allo sviluppo territoriale e turistico. Ogni evento sarà infatti predisposto all’esaltazione del territorio sulla scia di ciò che da mesi il Sindaco Filippo Taranto e l’assessore Alessia Prescimone, affiancati dall’esperto Antonino Sapienza stanno puntando con successo, per garantire all’indotto un valore aggiunto e favorire ulteriore crescita. Come preannuncia la pagina ufficiale Montalbano Elicona - Borgo dei Borghi: “Ne vedrete delle belle al Borgo”, si parla di eventi davvero esclusivi che valorizzeranno ancor di più il territorio, la storia ed i virtuosismi del paese nebroideo, già proclamato Borgo dei Borghi 2015, con l’intento di attirare non solo visitatori di prossimità ma anche stanziali e stranieri con un mix di storia, arte, natura ed enogastronomia che solo pochi luoghi in Italia posso vantare e proporre.

Per non andare troppo oltre e mantenere la giusta ‘suspence’, possiamo dire che si partirà proprio sabato prossimo 22 giugno alle ore 10 con il “Concerto della Rinascita” con il “Coro Alpino Orobica”, all’eccezionale sito dell’Argimusco che in occasione del Solstizio d’Estate, preannuncia atmosfere suggestive, incantate, quasi oniriche. In tal senso da sottolineare il grande lavoro svolto dal consigliere comunale Erminia De Francesco che dopo il successo della Conferenza Mondiale Icahm-Icomos, continua nell’opera di studio e divulgazione del luogo megalitico, potenziale candidato patrimonio dell’Umanità.

E poi la sera il Borgo tra luci ed ombre farà da cornice all’amore, celebrato dall’immancabile ed ormai consueto appuntamento con la “Notte Romantica” che a Montalbano Elicona è davvero speciale anche per le particolari proposte enogastronomiche dei ristoranti e delle strutture ricettive.

Domenica, 23 giugno in occasione del Corpus Domini si svolgerà l’Insabbiata, evento cresciuto di anno in anno ed oggi tra i più importanti del territorio in termini di originalità e vocazione artistica con le sue bellissime rappresentazioni religiose abbellite da sabbia colorata. Infine, poteva mancare lo sport? La Gara Podistica “Corri per le vie di Montalbano” prevista sempre domenica mattina, concluderà questo interessante week end al Borgo. Sarà solo l’inizio di un’estate che si preannuncia davvero entusiasmante, ricchissima di eventi e manifestazioni da non perdere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!