A Montalbano Elicona la mostra fotografica di Tiziana Blanco

Sabato 22 settembre, un'esclusiva mostra della fotografa Tiziana Blanco che propone un reportage sulle testimonianze islamiche in Sicilia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2018 - 09:44:44 Letto 416 volte

Sulla scia dell'impronta data dall'amministrazione comunale con a capo il Sindaco Filippo Taranto che punta ad una incisiva valorizzazione del territorio e delle relative attività in ambito di crescita culturale e turistica e grazie alle imponenti attività promozionali degli ultimi mesi, Montalbano Elicona è ormai diventato anche fucina di eventi ad altissimo livello che impreziosiscono ancora di più il valore del Borgo ormai lanciatissimo a livello mediatico e verso il turismo che conta.

Diverse le manifestazioni prestigiose previste per questo fine 2018, proposte al fine di rafforzare ulteriormente la visibilità del territorio anche in vista dell'imminente edizione straordinaria de "Il Borgo dei Borghi" per la quale Montalbano, già Borgo dei Borghi 2015, è stato ripescato e sfiderà altri 59 Borghi.

La prima perla culturale di questo periodo si svolgerà sabato 22 settembre. Un'esclusiva mostra della fotografa aretusea Tiziana Blanco che a distanza di pochi mesi ha reso Montalbano doppiamente protagonista, avendo infatti esposto in aprile a Sharjah, negli Emirati Arabi in una sua personale, proponendo un reportage sulle testimonianze islamiche in Sicilia ed includendo alcune bellissime immagini del Borgo.

Evento unico nel suo genere, la mostra fotografica sarà ospitata nel suggestivo Castello Federiciano e racconterà "a mo’ di viaggio nel tempo", il passato dell’arte e dell’architettura islamica ed il presente con le creazioni avveniristiche tra Sharjah e Dubai.

Contestualmente si terrà un incontro-conversazione tra i maggiori esponenti nell’ambito socio-culturale dei siti fotografati. Con la tematica del “tempo” che farà da trait d’union, saranno proposti pertanto due eventi in uno: "Il tempo. L’anima antica del futuro" (l’esposizione fotografica) e "Ed è subito sera" (Conversazione sulla inafferrabilità del tempo. Arte-Cultura-Turismo-Salute), incontro tra gli esperti del settore curato dalla stessa Blanco con inizio alle ore 17.

Previsti interventi di personalità eccellenti a partire da S.E. Dr. Abdul Aziz, direttore Heritage Institute di Sharjah che porterà i saluti in un video registrato. Saranno presenti, rispettivamente con un proprio argomento: Franco Fazzio, restauratore; Giovanni Taormina, esperto d’arte; Ornella Fazzina, critico d’arte; Lorenzo Guzzardi, archeologo; Michele Romano, storico dell’arte; Antonio Presti, mecenate; Francesco Branciamore, musicista; Giuseppe Cadili, giornalista; Sergio Alberti, advisor Damac Dubai; Giosuè Giliberto di Molfetta, Alter Salento. Modererà Guglielmo Troina, giornalista Rai.

Sarà una nuova ed imperdibile occasione per visitare ed ammirare il meraviglioso Borgo, il Castello e tutto il territorio circostante.

