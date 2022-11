Comcerto

A Palazzo Mirto il Concerto ''Palermo fin de siècle: la musica dei Florio''

Stagione Concertistica del Conservatorio di musica ''Alessandro Scarlatti'' in collaborazione con il Museo regionale Palazzo Mirto, Giovedì 10 novembre 2022.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2022 - 11:42:42 Letto 763 volte

Giovedì 10 novembre la Stagione Concertistica del Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” si sposta a Palazzo Mirto (via Merlo 2) per restituire al meglio le atmosfere sonore e le suggestioni della Palermo fin de siècle. Il programma proposto, con il quale il Museo annuncerà la chiusura temporanea per le riprese interne della fiction I leoni di Sicilia, riassume gli aspetti più caratteristici della musica a Palermo tra Otto e Novecento. Docenti, allievi ed ex allievi (Fabio Ciulla, Emanuele Buzi, Noemi Mazzarese, Federica Quattrocchi, Gaia e Serena Romano, Margherita Santangelo, Riccardo Lo Coco, Maurizio Maiorana, Maria Elisabetta Trupiano) faranno rivivere i generi più caratteristici della Palermo degli ultimi Florio, tra pagine d’opera e romanze, pezzi da salotto e canzoni siciliane appena riscoperte ed eseguite sia nella versione da salotto (pianoforte) che in quella di strada (chitarra e mandolini), sino all’irrompere dei ritmi americani negli anni Venti e al ripensamento attuale del fox trot e delle melodie tradizionali raccolte da Alberto Favara (Salvatore Bonafede, Giovanni Mattaliano).

Inizio ore 20.45 con ingresso libero sino ad esaurimento posti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!