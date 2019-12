arte

A Palermo la mostra ''Caravaggio Experience. La fuga e l'indagine''

Un viaggio straordinario tra videoinstallazioni immersive, visite animate in costume e sonorità barocche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2019 - 14:39:43 Letto 377 volte

E’ un viaggio straordinario, avvolgente ed emotivo, che si snoda tra videoinstallazioni immersive, visite animate in costume d’epoca, sonorità barocche, frammenti di dipinti che si materalizzano in piccoli set: ecco “Caravaggio Experience. La fuga e l’indagine”, che si inaugura domenica 22 dicembre alle ore 18 alla Fondazione Sant’Elia, in via Maqueda 81, progetto realizzato dalla Fondazione Sant’Elia in collaborazione con la Casa del Musical Production, Medialart Srls, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo.

Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dice: “Palermo ancora una volta fa della cultura il suo punto di forza, dimostrando una volontà nel dar continuità ad un processo iniziato da tempo, e che prosegue passo dopo passo. Ne è esempio anche “Caravaggio Experience”, che conferma attenzione ai linguaggi artistici più innovativi”.

Il Soprintendente di Palazzo Sant’Elia, Antonio Ticali, sottolinea l’importanza delle collaborazioni con i privati: “Questo progetto, così complesso per tecniche e modalità, è stato realizzato anche grazie alle molte e differenti collaborazioni che hanno voluto affiancare la Fondazione, ed è la prova di come il gioco di squadra tra istituzioni e privati sia quello vincente. Così Medialart, con il suo straordinario progetto di innovazione tecnologica dedicato al grande pittore, è potuto arrivare in città, per una narrazione visiva che coinvolgerà totalmente lo spettatore e diviene scenografia dell’opera teatrale appositamente scritta dalla Casa del Musical“.

Nel corso dell’inaugurazione, che sarà aperta al pubblico, gli attori della Casa del Musical sotto la direzione di Marco Savatteri, realizzeranno tre repliche dello spettacolo appositamente realizzato per “Caravaggio la Fuga e L’indagine”, dedicato alla storia e alla vita del pittore, tra fughe, duelli, amori.

Le performances, in costume d’epoca, si svolgeranno alle 18, alle 19 e alle 20.

Nel corso dell’apertura dell’esposizione, le altre date e gli orari in cui poter assistere alla performance sono: il 27 dicembre, alle 17-18-19-20; il 29 dicembre, alle 17-18-19-20; il 30 dicembre, alle 17-18-19-20, il 31 dicembre alle 12-13-14. In occasione degli spettacoli la Fondazione rimane aperta fino alle ore 22.

“Caravaggio Experience” è concepito come una esperienza soggettiva ed emotiva per il visitatore, uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di 45 minuti circa, che si snoda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni, e a ciclo continuo.

L'arte immersiva è una forma d'arte che utilizza tecnologie digitali, video proiezioni, musiche e suoni per coinvolgere ed immergere lo spettatore in un'esperienza pienamente emozionale.

Uno dei tratti distintivi dell'arte di Caravaggio, d'altra parte, è il suo costante tentativo di abbattere la barriera tra spazio dipinto e spazio reale, per ottenere il massimo coinvolgimento dello spettatore.

Un coinvolgimento speciale che è reso possibile dall’utilizzo di una tecnica di proiezione dei tutto innovativa: “Caravaggio Exprience” attraverso l’utilizzo dei videoproiettori Canon e il sistema Infinity Dimension-ooD sviluppato da Medialart nei laboratori di The Fake Factory, rappresenta dal punto di vista tecnolgico una pietra miliare nella realizzazione nelle videoinstallazioni immersive.

L’utilizzo dei proiettori con un sistema di pannelli a cristalli liquidi su silicio permette infatti di elaborare immagini nitide e cristalline, preservando la visibilità dei più minuscoli dettagli. Le immagini risultano omogenee, caratterizzate da perfette gradazioni di colore, eliminando del tutto gli effetti di pixel o reticolo, restituendo perfette e vibranti gradazioni di colore e la resa visiva di una pennellata uniforme.

La videoinstallazione nella quale lo spettatore si troverà immerso, ha come fine proprio quello di abbattere la barriera fra dipinto e pubblico, per far entrare lo spettatore letteralmente dentro lo spazio creato dall'artista, anche attraverso l’ausilio di tecniche di animazione grafica e cinematografica che invitano il pubblico a interagire emotivamente con la pura visione.

La videoinstallazione è divisa in una serie di “stanze”, quasi si trattasse al contempo di spazi architettonici e temi musicali, ciascuna delle quali è legata ad un soggetto caravaggesco.

Sei le stanze in infilata, al piano nobile del palazzo Sant’Elia: si parte con una sala didattica e introduttiva al percorso, che prepara lo spettatore alla visione e al coinvolgimento, che è arricchita con elementi scenografici ispirati alle opere di Caravaggio, dove il pubblico potrà “entrare in scena” e se vorrà potrà fotografarsi come i personaggi delle opere. Si passa poi alle videoinstallazioni immersive: la Sala dei fiori, le sale con le opere, e si conclude il percorso con una speciale “Mirror room”, dove tra specchi e proiezioni in alta definizione la percezione immersiva sarà di grande coinvolgimento.

Così nelle varie stanze, immersi nelle immagini, si verrà avvolti anche da suoni di ambiente, echi lontani, rumori e battiti, attraversati da fasci di musiche, da temi e timbri che interrompono i silenzi e diventano parte del racconto.

Non mancheranno i riferimenti alla presenza di Caravaggio a Palermo, e tra le opere in proiezione (una quarantina) non poteva mancare la Natività realizzata per l’Oratorio di San Lorenzo, rubata nel 1969 e mai ritrovata. (immagini gentilmente concesse dalla Diocesi di Palermo)

Per questa occasione inoltre, è stata realizzata una convenzione con l’associazione Amici dei Musei, che consentirà un ingresso ridotto a chi visita la mostra Caravaggio Experience e l’Oratorio di San Lorenzo.

All’opera sarà dedicata una sala del percorso, con un piccolo focus narrativo, e proprio il furto sarà uno dei motivi-guida della performance realizzata per questa occasione, che vedrà venti attori della Casa del Musical muoversi nelle sale e interagire con gli spettatori, conducendoli ad una speciale scoperta animata dell’avventurosa vita di Michelangelo Merisi da Caravaggio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!