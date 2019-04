mostra fotografica

A Palermo la Mostra ''Fotografare Franca Florio. Il volto della Stella d'Italia''

Sabato 13 sarà presentata la mostra di ritratti inediti dal titolo ''Fotografare Franca Florio. Il volto della Stella d'Italia'' a cura di Alba Romano Pace.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 09/04/2019 - 10:19:42 Letto 630 volte

In occasione della rinascita dello Stand Florio, monumento liberty voluto dalla famiglia Florio e riconsegnato alla città dopo anni di abbandono, sabato 13 sarà presentata la mostra di ritratti inediti dal titolo “Fotografare Franca Florio. Il volto della Stella d'Italia” a cura di Alba Romano Pace. La prima mostra fotografica interamente dedicata alla figura di Donna Franca Florio, chiamata la Stella d'Italia, come il Kaiser Guglielmo II l’aveva soprannominata, ambasciatrice in Italia e all'estero dell'immagine di una Sicilia elegante e culturalmente ricca, luogo d'arte, di celebri incontri e di manifestazioni sportive internazionali.

La mostra organizzata dall'Associazione Stand Florio presenta la collezione di ritratti fotografici di Franca Florio provenienti dagli archivi privati della famiglia Afan de Rivera Florio e dalla collezione dei Fondi Fotografici Regionali (CRICD) entrambi partner del progetto. Le foto rappresentano Franca Florio dalla gioventù all'età matura, mostrando il volto più vero di questa dama seducente e nostalgica, riflessiva, coraggiosa e dalle mille sfaccettature tra mondanità e impegno sociale, come quando in tenuta da crocerossina prestò aiuto agli sfollati del terremoto di Messina.

“Sono felicissima che si espongano per la prima volta le foto di mia nonna, - dice Donna Costanza Afan de Rivera Costaguti, nipote di Franca Florio - ancora di più perché Palermo non ha mai dedicato nulla a lei, tutto è rivolto a mio nonno e mio zio, nulla a Donna Franca che gli ha fatto da supporto e che è stata particolarmente amata dai siciliani. Sono felice di dare la possibilità a Palermo di riguardare la sua immagine scoprendo anche il suo impegno sociale”.

Eroina della “belle èpoque“, di una magnifica Palermo colta nel suo momento di massimo splendore, la nobildonna Franca Jacona di San Giuliano era nata a Palermo nel 1873. Intelligente, saggia ma soprattutto forgiata dal calore di un animo buono. A soli 24 anni era andata in sposa all’armatore Ignazio Florio Junior, non aristocratico, ma uno degli uomini più ricchi e inventivi dell’isola. Un uomo che nel suo patrimonio imprenditoriale poteva annoverare banche, cantieri navali, fonderie, saline, tonnare, cantine vinicole e di una delle più grandi flotte europee, la Società di Navigazione Italiana, per non dimenticare poi le isole Egadi. Un genio imprenditoriale capace di tramutare in oro ogni cosa toccasse.

La straordinarietà della mostra consiste non solo dalla meraviglia del soggetto, ma anche dagli autori delle foto, grandi nomi della ritrattistica di inizio secolo della nobiltà e mondanità internazionale come Herman Kosel il cui studio a Vienna era frequentato dalla ricca borghesia austriaca e che nel 1911 divenne fotografo della corte asburgica o la stravagante Madame D'Ora, nome d'arte di Dora Kallmus eccentrica e modernissima fotografa di moda che ha ritratto grandi artisti quali Klimt, Picasso, Cocteau, e incredibili donne all'avanguardia tra le quali Joséphine Baker, Coco Chanel, Tamara de Lempicka e tra queste una splendida Franca Florio che con quegli occhi verdi, così fulgidi e veri seppe ammaliare regnanti, artisti e poeti. Tra le foto si scopre una Franca Florio con la sua famosa collana di perle che indossava con impavido orgoglio, di cui resta celebre testimonianza nel citato quadro di Boldini. Più di 365 perle unite in un corpo solo di maestosa e rara manifattura. Certo un vezzo destinato a pochi, uno sfarzo che nemmeno la Regina d’Italia poteva vantare. Si dice che dietro consiglio di Gabriele D’Annunzio, ella avesse cessato di indossare orecchini. Secondo lui, quei gioielli potevano solo alterare i lineamenti di quel volto miracoloso, ove il fascino non banale e intenso della donna trovava sua piena e massima espressione. Eppure nel destino di questa donna non vi erano solo merletti, festanti banchetti e lucenti gioielli.

L'esposizione è a cura di Alba Romano Pace, storico dell'arte che ha dedicato numerose pubblicazioni internazionali al tema della donna nell’arte: “La figura di Franca Florio - spiega la curatrice - richiedeva di essere presentata non solamente come un'icona di bellezza ma soprattutto nel suo ruolo di donna protettrice dell'arte, musa e mecenate di grandi artisti e scrittori. Le fotografie in mostra ci restituiscono un'immagine emozionante, avanguardistica ed inattesa di Franca Florio. La scoperta che ho fatto delle tre foto scattate da Dora Kalmus, presentano una donna sofisticata la cui figura si inserisce perfettamente nello scenario dell’arte internazionale”.

Un momento multimediale che racconta la Palermo della belle époque e nel giardino le istallazioni di arte contemporanea delle artiste, non casualmente donne, EPVS e Grazia Inserillo, arricchiscono la mostra per offrire alla città un racconto storico di immensa gloria per questa città.

La mostra sarà visitabile allo stand Florio, via Messina Marine 40, da sabato 13 aprile a domenica 12 maggio, dalle ore 10,30 alle 19,30. Chiuso il lunedì.

Per informazioni rivolgersi alla biglietteria: 0917308360

Indirizzo e-mail referente biglietteria@standflorio.it

