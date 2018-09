manifestazione musicale

A Palermo la quarta tappa dell'Enel Energia Tour, concerto in piazza Magione

Al via la quarta tappa dell'Enel Energia Tour leevento musicale sbarca il 29 settembre a Palermo.

Al via la quarta tappa dell’Enel Energia Tour che, dal 19 Luglio scorso porta la grande musica nelle piazze e nei parchi italiani. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti di Arezzo, Pescara e Bologna, l’evento musicale sbarca il 29 settembre a Palermo, con un intenso spettacolo che prenderà il via dalle 10:00 in Piazza Magione (ingresso libero).

Musica jazz, pop, classica e indie caratterizzano i concerti dedicati a importanti nomi della musica, ma anche alla scoperta di talenti emergenti dei territori toccati dalla manifestazione, in un viaggio culturale attraverso l’Italia per intrattenere e divertire con le note dello spartito.

La tappa di Palermo vedrà protagonista una ‘line up’ di primissimo piano nel panorama musicale nazionale con Cosmo e Giorgio Poi che farà dell’Enel Energia tour un evento imperdibile

"Palermo è una tappa importantissima, Enel con la sua sostenibilità, la sua innovazione e la sua carica di forza arriva anche qui per passare insieme ai propri clienti, ai cittadini di Palermo e a tutte le persone che vivono qui e vogliono incontrarci una giornata ricca di proposte. Enel continua ad essere sempre più vicina al territorio anche grazie a questi eventi aperti a tutta la comunità”, ha dichiarato Davide Ceciliato, responsabile mercato macro-area sud di Enel.

"Siamo grati ad Enel e a tutti gli artisti coinvolti in questa manifestazione - commenta il sindaco Leoluca Orlando - per l'attenzione mostrata per Palermo nell'anno in cui è Capitale italiana della cultura ed ospita Manifesta. Abbiamo più volte detto che Palermo ambisce ad essere capitale delle culture, e fra queste certamente anche della cultura della sostenibilità e dell'innovazione. In questa ottica, la presenza di Enel con un evento che crea un filo rosso di unione fra nuove culture artistiche e musicali da un lato e innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale dall'altro è in perfetta e straordinaria sintonia con la nostra città e la sua visione di futuro".

"Si tratta di un evento molto importante - dichiara il consigliere comunale e capogruppo del Movimento 139, Sandro Terrani - ed aperto a tutti: famiglie, giovani e adulti. Si avvale della preziosa e indispensabile collaborazione di espressioni artistiche locali come Manifesta. Ulteriore dimostrazione, della centralità che Palermo.sta acquisendo anche con colossi come Enel, che ha chiesto al sottoscritto di fare una tappa a Palermo e sposata immediatamente dal Sindaco".



Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, già leader e fondatore dei Drink to Me, una delle cult band più amate dell’underground italiano, è esploso nell’estate del 2016 grazie al singolo “L’ultima festa”, il brano che dà il titolo al suo ultimo album e che ha letteralmente dominato l’air play delle radio italiane fino ad arrivare al Disco d’oro. Negli ultimi anni la sua ascesa è stata irrefrenabile e suggellata dai numeri da un tour iniziato lo scorso marzo che ha fatto registrare il tutto esaurito con date raddoppiate e un appendice europea di grande riscontro. Nel panorama musicale italiano, al momento, Cosmo spicca per la sua capacità di fondere una scrittura pop dai tratti autoriali con un approccio libero e fuori dagli schemi, più figlio della musica elettronica da club che della tradizione cantautorale.



Sul palco ci sarà spazio anche per un altro talento della musica: Giorgio Poi. Romano di adozione, nasce a Novara e, appena ventenne, si trasferisce a Londra, dove si diploma in chitarra jazz alla “Guildhall School Of Music And Drama”. Il 2017 è l’anno della sua consacrazione con una lunghissima estate di concerti che tocca praticamente tutta la penisola e i maggiori festival italiani. Nello stesso periodo “Fa Niente”, il suo brano di maggior successo, viene eletto da Rockit miglior disco dell’anno e molti altri siti musicali lo piazzano in testa alle classifiche.

La giornata sarà aperta da Manifesta 12 con lo spettacolo Aerocene. Un progetto artistico che vede la presenza di leggere sculture aeree fluttuare nell’aria solo grazie al calore delle radiazioni solari emanate dalla superficie terrestre. Un messaggio di semplicità e bellezza.

Previste, oltre alla musica, tantissime attività, come street food, intrattenimenti per tutta la famiglie e laboratori musicali per bambini.

Raccontare il territorio attraverso la musica, è questo l’obiettivo di Enel Energia che vuole attivare momenti di socializzazione e di vicinanza tra le persone nell’ambito di un contesto culturale stimolante e aperto. Un’esperienza unica e coinvolgente in cui allestimenti, contenuti e relazioni con il pubblico sono disegnati per divertire e accogliere tutta la comunità.

