A Petralia Sottana sarà il teatro di Roberto Ciufoli con ''Tipi'' ad essere protagonista del Pineta Fest 2024

Pineta Fest 2024

A Petralia Sottana sarą il teatro di Roberto Ciufoli con ''Tipi'' ad essere protagonista del Pineta Fest 2024

Terzo appuntamento del Pineta Fest 2024 con ingresso gratis per gli under 15.

Il 7 Agosto sarà il teatro di Roberto Ciufoli con “TIPI” ad essere protagonista. TIPI è una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, mostrando come una particolare caratteristica psicologica condizioni un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. Si ride di noi, di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa con monologhi, poesie, sketch e balli che rendono lo spettacolo un vero “multi-one-man-show”.

Biglietto 10 euro che può essere acquistato su mailticke o presso l’ufficio turistico di Petralia Sottana. Ingresso gratis per gli under 15.

Roberto Ciufoli, nato a Roma nel 1960, ha abbandonato l'insegnamento di ginnastica e nuoto per dedicarsi alla recitazione. Nel 1986 ha fondato l'Allegra Brigata e, con Pino Insegno, La Premiata Ditta. Negli anni '80 e'90 hanno ottenuto successo in TV con programmi come Pronto, chi gioca? e in fiction come Don Matteo 4. Ha anche recitato in film come "Notte prima degli esami - Oggi" e "Rocco Schiavone 2". Oltre alla TV, ha esperienza in cinema e teatro. Nel 2005 ha partecipato a "La Talpa" e nel 20210 "L'Isola dei Famosi". Attualmente, continua a essere attivo nello spettacolo, lavorando su nuovi progetti come il teatro "Neverland l'isola che non c'è" con Anastasia Kuzmina. Nel nuovo spettacolo "Cattivi" ormai lo siamo un po' tutti o forse lo siamo sempre stati. La storia dell'umanità comincia con una azione cattiva, disobbediente, che merita come punizione la cacciata dal paradiso terrestre. Che la vera cattiveria sia stata generare la specie umana, è un altro paio di maniche. Una carrellata di cattivi, partendo da Adamo ed Eva, passando alla Walt Disney, le favole, Riccardo III ai venditori telefonici e agli animatori turistici...

L’appuntamento rientra tra gli eventi di Pineta Fest che continuano il

22 agosto LIDIA SCHILLACI

28 agosto MANUELA AURELI

Per info: ASC Production 0921 766342 e Ufficio Turistico Petralia Sottana 0921641811-3299394442

