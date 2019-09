musical

A San Mauro Castelvedere il musical sulla Baronessa di Carini

Domenica 1 Settembre a San Mauro Castelvedere il musical sulla Baronessa di Carini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/09/2019 - 15:25:40 Letto 335 volte

La ve­ri­tà del rac­con­to, del­la fia­ba che è suc­ce­du­ta ad un even­to real­men­te ve­ri­fi­ca­to­si, ha con­tri­bui­to a man­te­ner­la in vita.



Parlo della storia sulla Baronessa di Carini che il ce­lar­si del­la cri­mi­na­li­tà die­tro la sua ap­pa­ren­te aria di in­vin­ci­bi­li­tà, la vio­len­za su don­ne, se­pa­ra­ta dal­la banale fi­gu­radi presunti ma­ri­ti, lo sfrut­ta­men­to dei po­ten­ti ai dan­ni de­gli in­di­fe­si, sono temi che in Si­ci­lia mo­stra­no una no­te­vo­le an­ti­chi­tà e che pe­rio­di­ca­men­te si sono ri­pre­sen­ta­ti nel­la no­stra sto­ria. Sta a noi, im­pa­ran­do da questa storia come quel­la del­la ba­ro­nes­sa di Ca­ri­ni, im­pe­di­re che si ma­ni­fe­sti­no con la stes­sa for­za altri episodi.

La barbara uccisione della bella Laura Lanza è conosciuta come il primo femminicidio della storia ad opera di un padre padrone senza scrupoli, con la ferma volontà di condannare ogni forma di abuso. “Storia vecchia ma mai dimenticata, da avversare con tutte le nostre forze”.



Domenica 1 Settembre alle ore 21:30 presso piazza municipio nel comune di San Mauro Castelvedere si svolgerà un musical da parte dell' associazione " L' Eremo " con a capo il regista Matteo Mazzola, con gli attori che ne prenderanno parte e della bravissima protagonista Adriana Scialabba che si imbatterà in questa sua nuova avventura, cingendosi proprio nei panni della baronessa Laura Lanza che sicuramente interpreterà al meglio il suo soggetto ed esprimerla nella sua missione.



Un’occasione per riscoprire queste figura non solo nell’ aspetto drammatico della vicenda, ma soprattutto nel suo fascino senza tempo e nella carica passionale e tipicamente "mediterranea"di una storia che i cantastorie hanno reso immortale”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!