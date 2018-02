appuntamenti

A Sanlorenzo è Notte Coldplay con gli Speed Of Sound. Nel weekend i R.I.P. e il contest canto al mercato

Una carrellata di grandi appuntamenti arriva nella settimana musicale del Mercato...

Una carrellata di grandi appuntamenti arriva nella settimana musicale del Mercato: si comincia mercoledì 21 febbraio con l’aperitivo musicale con Antonio Furceri, giovedì 22 è la volta della Notte Coldplay con gli Speed of Sound e poi i R.i.p. per un venerdì sera straripante e divertente. Chiude la settimana l’innovativo contest di Sanlorenzo “Canto al Mercato”.

Ecco nel dettaglio il calendario di tutti gli eventi:

21 febbraio, ore 20.00 – L’aperitivo Musicale: Antonio Furceri - (ingresso gratuito) – Palco Vineria – Torna l’appuntamento del mercoledì sera a Sanlorenzo Mercato con il piano bar: è l’aperitivo musicale, un momento di relax tra le note delle più celebri canzoni pop, blues e jazz, riarrangiate in chiave swing dal grande pianista palermitano Antonio Furceri.

In un'atmosfera dal fascino retrò, comodamente seduti al tavolo gustando un aperitivo a base di salumi e formaggi della Salumeria o di pizza al taglio del Forno o di deliziosi mignon della Friggitoria, ci si può rilassare in un viaggio musicale attraverso epoche e generi, in un continuum guidato solo dall'ispirazione del momento. Si va dal blues al jazz, dalla bossa nova al pop, in una progressione musicale che fa da sottofondo alle chiacchiere rilassate del mercoledì sera nella vineria di Sanlorenzo. E così brani come Billie Jean di Mickael Jackson, The Mooche di Duke Ellington fino a Figli delle stelle di Alan Sorrenti prendono nuova vita nelle versioni riarrangiate del musicista per una vera e propria installazione sonora che affascina il pubblico di ogni età.

22 febbraio, Ore 21.30 – Il Giovedì Delle Notti Speciali: Notte Coldplay - (ingresso gratuito) – Palco Vineria – È ancora una notte speciale quella che si apre alle 21.30 di giovedì 22 febbraio con una resident band d’eccezione e tanti ospiti speciali. Stavolta il Mercato onora la band britannica considerata la numero uno al mondo: i Coldplay. A partire dalle 21.30 sale sul palco la Speed Of Sound - Coldplay Tribute band, una delle migliori realtà di genere in Sicilia. Con loro tanti ospiti esclusivi: da Gloria Vassallo a Marcello Castellucci, da Gero Flaibani a Bart Militello, e poi Emanuele Di Bella, Luigi Riina, Lidia Pastorello, Alessandro Flaibani. L’assoluta fedeltà alle sonorità e ai ruoli originali, la grande versatilità dei membri della band, il repertorio sempre aggiornato all’ultima hit e le continue novità originali presentate sul palco sono gli ingredienti fondamentali per uno spettacolo unico e travolgente. La band è composta da Benny Vassallo (vocals), Gabriele Miceli (guitar), Simone Esposito (bass guitar), Mauro Pizzo (keyboards & vocals), Daniele Zimmardi (drums & vocals).

23 febbraio, ore 21.30 – Il venerdì è Sanlorenzo Con I R.I.P. - (ingresso gratuito) – Palco Vineria – Approda sul palco del Mercato la straripante ironia dei R.i.p., band palermitana di recente formazione che rende omaggio al grande cantautorato italiano “estinto”. Acronimo di Revival Italian Project, i R.I.P. sono Johnny Errera (voce), Enzo Balistreri (basso), Aldo Valenti (batteria), Salvo Correri e Luigi Di Napoli (chitarra elettrica e voce). “Abbiamo pensato di variare la canonica modalità di rendere un tributo musicale ad un solo artista coinvolgendoli tutti in un’unica soluzione” spiega il frontman della band Johnny Errera. Un repertorio ampio che abbraccia la migliore musica italiana d’autore, dagli anni ’60 agli ’80, in un revival che intende omaggiare i più grandi artisti nazionali ormai scomparsi. Da Battisti a Gaber, da Lauzi a Endrigo fino a De Andrè, la band esegue con istrionica ironia pezzi di un insieme di grandi autori letti in maniera divertita, ma mai irriverente.

25 febbraio, ore 21.00 – Canto Al Mercato – 3° Round - (ingresso gratuito) – Palco Vineria – Terzo appuntamento il 25 febbraio a Sanlorenzo con l'innovativo contest musicale del Mercato. I vincitori della serata saranno gli ultimi a poter accedere alla semifinale dell’11 marzo. “Canto al Mercato, cantautori e scanzonatori live” è il nuovo appuntamento realizzato in collaborazione con la TIZ di Tiziano Di Cara, direttore artistico e talent scout e la Music Academy Palermo, una delle più apprezzate scuole di musica in Sicilia, diretta da Germano Seggio, fra i maggiori chitarristi d’Italia. A presentare la serata il cantautore “scanzonatore” Corrado Nitto insieme al comico e musicista Roberto Anelli. I primi due round hanno visto passare il turno al cantautore Andrea Gioè, allo scanzonatore Antonio Spallino, alla giovane cantautrice Martina Cirri e al cantautore Gaetano Mirabella. La terza serata di qualificazione vedrà gli sfidanti, selezionati fra le tantissime richieste di adesione pervenute, contendersi il posto in finale tra inediti e cover riarrangiate. I musicisti in gara sono: Danilo Ruggero, Sofia Passanante, Dis'chords, Francesco Ilarda, Davide Puglisi. Presenza scenica, qualità dei testi e doti musicali: questi i principali criteri di valutazione.

Da un lato la giuria popolare costituita dal pubblico presente, dall'altro la giuria di qualità composta da tecnici e musicisti del panorama musicale palermitano come gli speaker radiofonici di Radio Time Mario Caminita e Tancredi Bua, la cantante e attrice Alessandra Ponente, il cantautore Eugenio Piccilli, e poi Dario Ricolo, produttore PaTriDà records, il cantautore e scanzonatore Manlio Noto, il musicista e direttore della Music Academy Palermo Germano Seggio, il direttore artistico Tiziano Di Cara. Spazio dunque a cantautori siciliani che attingono dalla tradizione della musica d’autore italiana e da proprie creazioni originali, ma anche agli “scanzonatori”, talenti comici in grado di declinare le proprie interpretazioni vocali e musicali in chiave umoristica. Parole d’ordine: idee, talento e originalità, per interpretare la musica in modo creativo e anche un po’ spregiudicato.

