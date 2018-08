street food

A Sanlorenzo Mercato il weekend degli spiedini

Comodi e veloci da mangiare, di carne, di pesce, di frutta, di salumi, ma anche con le migliori prelibatezze dello street food palermitano: sono gli spiedini, protagonisti assoluti dell'ultimo weekend di agosto al Mercato...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/08/2018 - 17:31:38 Letto 299 volte

Il 25 e 26 agosto il weekend di Sanlorenzo Mercato è dedicato agli spiedini. Sia a pranzo che a cena, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, con un’offerta gastronomica ampia e variegata, dalla carne al pesce, allo street food, ai salumi e alla frutta fresca. Un modo divertente per gustare in un modo nuovo classici e “new entry” delle botteghe pensate apposta per il weekend.

Diverse le botteghe coinvolte, ciascuna con la propria personale proposta di golosità: dagli spiedini più tradizionali della Carnezzeria con le varianti di suino – con i bocconcini di puntine di maiale combinati con i tocchetti di salsiccia e pancetta – di vitello - con quattro diversi involtini, agli agrumi, alla siciliana, ai funghi e con prosciutto e formaggio – e di pollo, tutti a 5 euro, a quelli di pesce della Pescheria che vedono miscelati in più varianti salmone, gamberi e pesce spada (6 euro), oltre agli involtini di pesce spada classici o con melanzane (7 euro). Protagonista anche la Friggitoria che propone uno spiedino inedito con quattro diverse arancinette - salsiccia, ragù, spinaci, burro - al prezzo speciale di 2 euro, mentre per gli amanti della frutta l’Ortofrutta propone diverse varianti di spiedini con frutta fresca di stagione (2 euro).

Nuovi e mai visti prima anche gli spiedini della Salumeria, con due opzioni che vedono combinate, in soluzioni sempre diverse, prelibatezze siciliane come la lonza di Camporeale, la provola delle Madonie, la pancetta tesa e il salame piccante di Camporeale, fino al pecorino allo zafferano, tutte arricchite dalla freschezza del cantalupo (2 euro).

E domenica sera, dalle 21, ricominciano gli appuntamenti domenicali con “La Radio al Mercato”, in collaborazione con Radio Action 101: un vero e proprio salotto in diretta radiofonica, in cui passano musicisti, attori, artisti di ogni genere, ognuno con un proprio pezzo di storia da donare al palco del Mercato, tra performance inedite, showcase, interviste esclusive e tanta improvvisazione live in rapporto diretto con il pubblico. Per questo appuntamento, sul palco, Beppe Palmigiano e i suoi ospiti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!