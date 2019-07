cous cous

A Sanlorenzo Mercato il weekend del cous cous di pesce

Si apre sabato 20 luglio il nuovo appuntamento di gusto del Mercato. Protagonista della due giorni il cous cous di pesce, espressione di convivialità, tradizione familiare, storia e valorizzazione delle specialità locali.

Il Mercato celebra per due giorni la pietanza regina dell’intero Mediterraneo: il 20 e 21 luglio è il weekend del cous cous di pesce. A partire da sabato sera e domenica per l’intera giornata sarà possibile gustare il grande classico della cucina siciliana in un trionfo di sapori, profumi e colori marini.

In una postazione esterna creata ad hoc per l’occasione la Pescheria di Sanlorenzo proporrà il suo cous cous di pesce e verdure: pesce spada, rana pescatrice, cozze, e poi carote, zucchine e peperoni, il tutto imbevuto e profumato in una ricca e ghiotta zuppa di pesce aromatizzata alla menta.

Piatto di pesce gustosissimo, il cous cous è considerato un piatto popolare e povero perché nato nelle case delle famiglie di pescatori che, per prepararlo, avevano a disposizione pesce e pochi altri semplici alimenti: semola di grano duro, aglio, alloro, cipolla e olio di oliva. La sua preparazione è un vero e proprio rito che richiede tempo e pazienza. Costituito da granelli di semola di frumento cotti a vapore, è una pietanza tipica dell’intero Nord Africa, ma presente anche da molti secoli in Sicilia, Sardegna, Spagna, in alcune zone della Francia e in quasi tutto il Medio Oriente. Viene consumato insieme a carni o pesce e verdure in umido, sia caldo che freddo. In Sicilia, e soprattutto nel Trapanese, si usa con una zuppa di pesce che viene chiamata cùscusu.

