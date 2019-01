eventi

''A tavola col principe'': un viaggio a ritroso nel tempo a Palazzo Butera di Bagheria

Dopo il grande successo di pubblico, domenica 6 gennaio ritorna nei fastosi saloni di Palazzo Butera a Bagheria “A Tavola col principe”, evento ideato e realizzato dall'associazione Culturalab di Bagheria, insieme a GTA (Guide Turistiche Associate) .

A partire dalle ore 9.30, con un tableau vivant, presso la Sala Borremans di Palazzo Butera un viaggio a ritroso nel tempo, per rivivere i fasti e l’eleganza settecenteschi che hanno contraddistinto Bagheria nel corso dei secoli.

Musica, ricchi e sontuosi abiti, eccentriche acconciature, tavole imbandite e i racconti del Principe e dei suoi ospiti, condurranno il pubblico indietro nel tempo, vivendo, come in un sogno, in quella che fu una vera e propria dimora principesca.

Le guide turistiche di GTA, nelle vesti e nei ruoli dei nobili del tempo, condurranno il pubblico tra i saloni di Palazzo Butera e, come in un viaggio nel passato, converseranno col pubblico sui temi della cucina barocca, dell'esoterismo, di moda e di costumi del ‘700.

Culturalab, grazie al prezioso contributo dei suoi associati, ricreerà le atmosfere e le luci della Bagheria del settecento, i fasti della tavola barocca, l’eleganza dei vestiti delle dame e dei principi, impreziositi da riproduzioni di antichi gioielli.

Il cibo barocco sarà dunque protagonista di questo “tableau vivant”, a partire dallo sfincione che già nel 700 arricchiva i banchetti della aristocrazia palermitana e che veniva preparato dalle suore del Convento di S. Vito, ubicato nel centro storico di Palermo, e in seguito, in tutti i monasteri del capoluogo siciliano, dove i notabili e i ricchi borghesi andavano ad acquistarlo, facendone una delle portate principali nelle loro sontuose tavole. Alla tavola del Principe ci saranno anche i dolci del 700, che venivano preparati nelle dolcerie dalle stesse monache ; Il trionfo di gola, i nucatoli, i sospiri di Monaca, le fette del Cancelliere, il bianco mangiare.

In questa speciale occasione, anche il pubblico avrà la possibilità di degustare il rinomato sfincione Bagherese, offerto dall’Antico Panificio “Don Pietro”, per i celiaci il panificio “ La Spiga” lo preparerà ad hoc e ed i dolci preparati nel Convento Palermitano di Santa Caterina d' Alessandria.

Sarà possibile partecipare all’evento esclusivamente su prenotazione.

