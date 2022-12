mostra di pittura

A Termini Imerese, domenica 4 dicembre inaugurazione mostra ''Clandestini'' di Michele Iacono

Le tele, dipinte quasi vent'anni fa e mai esposte, conservano il valore artistico e simbolico su uno dei più scottanti problemi europei e mondiali.

03/12/2022

Domenica 4 dicembre 2022, in Via Iannelli, 21, si inaugurerà la mostra personale dell’artista Michele Iacono, con un tema che proprio in questi giorni si presenta in tutta la sua drammaticità, i migranti, dal titolo suggestivo: "I clandestini". Le tele, dipinte quasi vent’anni fa e mai esposte, conservano il valore artistico e simbolico su uno dei più scottanti problemi europei e mondiali. Il tema, così carico di una sua valenza rappresentativa, apre il dibattito sull’arte e la letteratura nel nostro tempo su quegli aspetti che riguardano i fatti concreti e vitali dell’esistenza.

«I toni cupi, neri, esasperati, i cieli blu elettrici carichi d’inquietudine, i bianchi spettrali e i bruni materici, dello stesso colore della terra che ha visto nascere e scacciare uomini come figli indesiderati - commenta Iacono, presentando le sue opere - Le tele dell’artista ritraevano l’angoscia dei fuggiaschi, la disperazione nei volti, l’afflizione negli occhi, le mani imploranti levate al cielo a chiedere soccorso al proprio Dio, per essere salvati da una morte certa. La pittura realista tornava a raccontare dell’uomo e della sua storia, delle sue speranze, non si celava dietro paraventi concettuali ma rivelava con forza la brutalità dell’esistenza».

