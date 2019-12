presepe vivente

A Torretta la magia del Presepe vivente

Il Presepe Vivente di Torretta avrà luogo nei pomeriggi del 26 e 29 Dicembre e il 6 Gennaio.

23/12/2019

Anche quest'anno la magia del Natale rivivrà nel caratteristico paesino di Torretta con la rappresentazione del Presepe vivente giunto alla VI edizione. L’evento, realizzato dall’Associazione “N’Capu u Cummuni” in collaborazione con le associazioni locali, è ambientato nella Sicilia di fine Ottocento, tra la vetuste case del Borgo Antico del paese che prende inizio dalla via Montello e si caratterizza per la presenza di una lunga scalinata.

In questo incantevole luogo, circondato da vecchie case, verranno riprodotte scene di vita del passato con la rappresentazione degli antichi mestieri siciliani. Ogni scena che viene allestita fa parte di un percorso di avvicinamento alla capanna della Natività. Il Presepe Vivente di Torretta, con i suoi tanti figuranti, animerà la festività natalizia di vita vera e reale ed i visitatori che percorreranno le stradine del borgo, si sentiranno parte di questo mondo antico. Sarà infatti come tornare nel passato, partecipi in prima persona della quotidianità di un tempo.

Il Presepe Vivente avrà luogo nei pomeriggi del 26 e 29 Dicembre e il 6 Gennaio, dalle ore 16 alle ore 20. Durante la manifestazione sono previste degustazioni di prodotti tipici locali, diversi per ogni data. Si comincia il 26 Dicembre con la Sagra della Vastedda Torrettese, il 29 Dicembre la Sagra della “Faccia di Vecchia” (pizza tipica di Torretta) e infine il 6 Gennaio sarà la volta della Sagra dei Dolci Torrettesi. Ingresso con offerta libera.

