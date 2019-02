documentari

''Abre los ojos'', documentari su cinema e ambiente

La rassegna ''Abre los ojos'', presenta 4 documentari di registi spagnoli sulla questione ambientale e lo sfruttamento della terra.

La rassegna “Abre los ojos” a cura di Sole Luna Doc Film Festival in collaborazione con l'Instituto Cervantes di Palermo presenta 4 documentari di registi spagnoli sulla questione ambientale e lo sfruttamento della terra. Uno sguardo attento sui disastri della globalizzazione e sul rapporto tra comunità umane e natura.

Il 13 febbraio 2019, h.18,00 presso l'Instituto Cervantes di Palermo in via Argenteria, 33 - Palermo. Ingresso gratuito.

FRONTERA INVISIBLE

di Nicolás Richat & Nico Muzi (Belgio, Argentina, 2016, 28’)

v.o. con sottotitoli in italiano.

Frontera Invisible è la storia vera di alcune comunità sudamericane intrappolate in una delle guerre più lunghe del pianeta che coinvolge proprietari terrieri che producono olio di palma e contadini ed indigeni che vivono in quelle terre.

LA FIEBRE DEL ORO

di Raul de la Fuente (Spagna, 2017, 24’)

v.o. con sottotitoli in spagnolo

A Cabo Delgado in Mozambico la povertà della popolazione e la ricchezza del sottosuolo sono inconciliabili. Marcelino si addentra nella terra cercando rubini in un tunnel uguale a quello in cui morì suo fratello. Toni lavora in una miniera d’oro ormai in esaurimento. Sono solo due delle migliaia di storie di questo luogo nascosto del pianeta.





