Aidone, XV Edizione di ''Morgantina rivive''

A Morgantina, sito archeologico di Aidone, in provincia di Enna, la XV Edizione di ''Morgantina rivive''- 3 e 4 Agosto 2019 alle ore 18.00. Ingresso gratutito.

La quindicessima edizione di "Tra Mito e Storia...Morgantina rivive", organizzata dall'Archeoclub “Aidone–Morgantina”, si svolgerà nelle giornate del 3 e del 4 Agosto 2019, nella incantevole cornice del noto sito archeologico di Aidone.

Il tema di questa edizione sarà: A tavola con gli antichi: miti, vita quotidiana, archeosapori.

Centinaia di attori e di figuranti, della compagnia teatrale Kalòs di Aidone, sotto la regia di Elisa Di Dio, al suo esordio quale regista di tale importante evento culturale, offriranno ai visitatori un percorso di pregevoli drammatizzazioni. I testi sono stati curati da esperte dell’Archeoclub locale, studiose della antichità classica.

Si rivivranno percorsi mitologici, momenti della vita quotidiana e degustazione di archeosapori.

Un programma sicuramente ricco di suggestioni e di storia che, come ogni anno, grazie all'impegno organizzativo dell'Archeoclub "Aidone-Morgantina" proietta Aidone e il sito archeologico di Morgantina nel vasto panorama degli eventi culturali d’alto livello, e saprà attrarre, come per le edizioni precedenti, visitatori d’ogni parte della Sicilia e di oltre lo Stretto

