kids casting

Al Conca D'Oro i kids casting della Piccy Models

Appuntamento dalle 15 alle 19 di sabato 6 ottobre al Centro Commerciale Conca d’Oro - Via Giuseppe Lanza di Scalea 1963

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2018 - 16:21:58 Letto 665 volte

Al via i kids casting della Piccy Models ai quali saranno presenti il director, Salvatore Di Betta, e la coreografa ufficiale, Mariarita Di Gloria.

Appuntamento dalle 15 alle 19 di sabato 6 ottobre al Centro Commerciale Conca d’Oro - Via Giuseppe Lanza di Scalea 1963 - dove lo stesso Di Betta, insieme a Francesco Pampa, presidente della “Vanity Models Management”, selezionerà bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 13 anni (accompagnati da almeno un genitore) per futuri eventi di moda e pubblicità, curati per quel che riguarda la grafica dalla web agency palermitana “MaxServices” amministrata da Massimiliano Vicari.

Quanti interessati possono presentarsi direttamente al Conca D’Oro o chiamare per info al 333.8628794.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!