Concerto di chitarra e archi

Al Conservatorio Scarlatti di Palermo concerto di chitarra e archi dedicato a François de Fossa

Concerto di chitarra e archi dedicato a François de Fossa, alto ufficiale e musicista francese vissuto durante il periodo napoleonico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2022 - 12:12:13 Letto 734 volte

La Stagione artistica 2022 del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo prosegue nella Sala Ferrara dell’Istituto, venerdì primo dicembre alle 21, con un Concerto di chitarra e archi dedicato a François de Fossa, alto ufficiale e musicista francese vissuto durante il periodo napoleonico.

“Les Amis de Fossa” è un quartetto misto, che comprende l’insolito organico di due chitarre, violino e violoncello, nato con l’obiettivo di eseguire un repertorio poco frequentato, che tuttavia contiene spunti di genuina vitalità musicale e valorizza le musiche d’insieme che vedono la chitarra protagonista assieme agli archi.

I musicisti che lo compongono sono Antonio Mameli (violino), Carmelo Nicotra (violoncello), Dario Macaluso (chitarra), tutti docenti presso il Conservatorio, e Luca Scalisi (chitarra), docente presso il Liceo musicale Regina Margherita.

Verranno eseguiti i Quartetti n.1 in re maggiore e n.2 in mi maggiore di Fossa e la Sonata in sol maggiore n. 4 di Pietro Antonio Locatelli (Bergamo 1695 - Amsterdam 1764).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!