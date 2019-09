Al grido di ''Liberté'', la regina del rock arriva a Palermo

concerto

Al grido di ''LibertÚ'', la regina del rock arriva a Palermo

Sabato 14 settembre alle ore 21.30, Loredana BertŔ si esibirÓ al Teatro di Verdura a Palermo.

Gianfaby Production e primaMusica sono lieti di annunciare l’attesissimo ritorno di Loredana Bertè in Sicilia.

Sabato 14 settembre l’interprete di “Cosa vuoi da me” si esibirà - grinta e corona - al Teatro di Verdura a Palermo.

“Maledetto luna park”, “Il mare d’inverno”, “Babilonia”… passando per “Dedicato”, “Non ti dico no”, “In alto mare”, cavalcando il successo intramontabile di “E la luna bussò”, “Sei bellissima”, “Non sono una signora”… Loredana Bertè indossa bene i panni della rockstar e si esibisce con naturale disinvoltura. La sua personalità diretta la rende originale, consentendole di sfidare il mondo e la musica. La regina del rock è contraria a qualsiasi compromesso, grida “Liberté” e ce le canta!

Il concerto, organizzato in Sicilia da Gianfaby Production e primaMusica, è una rinascita artistica voluta principalmente dalla volontà della Bertè. C’è un desiderio mai sopito che spinge la nostra Loredana a salire sul palco per coinvolgere e coinvolgersi, stimolando il pubblico che adora il suo modo di comunicare. Sicura di sé affronta grintosa il live del 14 settembre al Teatro di Verdura a Palermo.

La regina del rock muove i primi passi nel mondo dello spettacolo verso la metà degli anni ’60, iniziando dal “Piper”, la famosa discoteca romana. Conosce Renato Zero, un altro personaggio outsider come lei, cominciando a salire i gradini della celebrità. Il talento di Loredana Bertè è nella musica: nel 1974 esce il primo album ed è subito scandalo. La sua prima creatura si chiama “Streaking” e Loredana appare nuda in copertina. La vita artistica si coniuga con le canzoni: la performer di Bagnara Calabra decide di imporsi mediante la forte personalità che la contraddistingue. Perché la musica è libertà di espressione, è coinvolgimento dell’anima, è interpretazione autentica dei sentimenti.

Coinvolge le emittenti radiofoniche italiane il brano, prodotto da Takagi & Ketra e scritto da Calcutta e Tommaso Paradiso, dal titolo “Tequila e San Miguel”, e proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo “Senza pensieri”, di Rovazzi, che la vede protagonista insieme a J-Ax.

Con oltre 7 milioni di dischi venduti nel mondo, Loredana Bertè vuole raccontare una storia che non si è mai interrotta ma ha subito soltanto una pausa, quasi fosse un’attesa che deve essere onorata a beneficio del pubblico. Tra un Sanremo da protagonista, un tour effervescente in continuo aggiornamento, può ritenersi la buona novella musicale del 2019.

#StayTuned, l’appuntamento con “Liberté” (prodotto in Sicilia da Gianfaby Production e primaMusica) è fissato il prossimo 14 settembre al Teatro di Verdura a Palermo.

