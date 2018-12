spettacolo

Al Palermo Sud Festival lo spettacolo di Michele Placido

Michele Placido sarÓ il mattatore assoluto della serata di venerdý 21 dicembre, all'interno della rassegna Palermo Sud Festival.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2018 - 14:16:34 Letto 350 volte

Michele Placido sarà il mattatore assoluto della serata di venerdì 21 dicembre, all'interno della rassegna Palermo Sud Festival.

Il popolare attore pugliese sarà infatti il protagonista di “Il Sud. Una passione”, appassionata ed evocativa rilettura di alcuni fra i più grandi scrittori, poeti e drammaturghi meridionali come Eduardo De Filippo, Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani (ore 21.30, atrio Palazzo delle Aquile).

Placido interpreterà anche poesie e monologhi di autori internazionali come Pablo Neruda, Dante, Eugenio Montale e Gabriele D'Annunzio.

Ma il suo sarà un vero e proprio “recital” a tutto tondo, dove alle parole e alla recitazione si affiancherà la musica, con le più belle canzoni del repertorio napoletano affidate a Gianluigi Esposito e al suo musicista Antonio Saturno.

L'artista fa ritorno quindi a Palermo, dopo che nello scorso giugno al Teatro di Verdura si rese protagonista di una magica interpretazione di Federico II di Svevia e del suo monologo allo specchio in cui ne ripercorreva gesta, pensieri e passioni.

Con alle spalle 4 David di Donatello e un Orso d'Argento al Festival di Berlino, Michele Placido è considerato uno dei più importanti attori e registi del nostro paese.

Il suo debutto nel mondo artistico è datata 1970, quando recitò nella trasposizione teatrale dell'Orlando Furioso di Ariosto che ne fece Luca Ronconi, mentre al cinema incontra il primo grande successo di pubblico nel 1974, a fianco dell'indimenticabile Ugo Tognazzi e di una giovanissima Ornella Muti, nel film Romanzo popolare di Mario Monicelli.

Collabora poi con alcuni dei più apprezzati e geniali maestri della Settimana Arte, come Giuliano Montaldo (L'Agnese va a morire, 1976), Sergio Citti (Casotto, 1977), Pasquale Squitieri (Corleone, 1979) e Damiano Damiani, a cui sarà legato da un particolare sodalizio; diretto dal regista infatti recita in Un uomo in ginocchio e Pizza Connection.

Proprio il nucleo tematico della mafia segna la svolta artistica per Placido, che si impone al grande pubblico televisivo con la serie La Piovra fra il 1984 e il 1989, nei panni del commissario Corrado Cattani (la cui prima serie è sempre diretta da Damiani, che passerà in seguito la mano ad altri registi).

Fra la sterminata filmografia dell'attore pugliese ricordiamo anche Mery per sempre, Giovanni Falcone, Un eroe borghese, Un uomo perbene, Arrivederci amore ciao, Il caimano, oltre alla regia di Romanzo Criminale (2005), che rispolverò in Italia il genere del noir-poliziesco, ricollegandosi idealmente alla grande tradizione degli anni Settanta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!