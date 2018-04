festa di primavera

Al Parco Uditore di Palermo torna la Festa di Primavera

Torna al Parco Uditore la quinta edizione della Festa di Primavera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 12:35:23 Letto 378 volte

Torna al Parco Uditore la quinta edizione della Festa di Primavera che quest’anno si svolgerà sabato 7 e domenica 8 aprile dalle 10.00 alle 19.00 all’interno del Parco Uditore di Palermo.

La manifestazione, interamente autofinanziata ed organizzata dalla Cooperativa Sociale Parco Uditore, oltre a celebrare la Primavera in tutte le sue forme sarà anche un’occasione per raccogliere fondi da reinvestire nella gestione ordinaria e straordinaria del Parco stesso che non ha mai ricevuto fondi pubblici per la sua conduzione.

La Festa di Primavera darà la possibilità a migliaia di cittadini di poter fruire di un ricco palinsesto di attività fitness gratuite, come per esempio provare l’emozione di respirare sott’acqua con immersioni prova gratuite, per i più piccoli laboratori, spettacoli, animazione e tanto divertimento.

Domenica mattina saranno presenti i ragazzi di Street Work Out Palermo nel pomeriggio la manifestazione si concluderà con il consueto color party che trae origine dall’Holi fest, tradizione indiana secondo la quale attraverso un simultaneo lancio di polveri colorate (100% atossiche e certificate, a base di borotalco e coloranti alimentari) si cacciano via i malanni invernali dando il benvenuto alla primavera con un tripudio di colori.

La Festa di Primavera quest’anno sancisce anche l’inizio di una collaborazione di elevato valore simbolico oltre che etico tra Parco Uditore Coop. Soc. e la Cooperativa Rigenerazione impegnata nel progetto “Cotti in fragranza”, un laboratorio per la produzione di prodotti da forno, all’interno del carcere Malaspina di Palermo. Un’impresa sociale all’avanguardia che utilizza materie prime di alta qualità per una produzione made in Sicily d’eccellenza e che sarà presente all’interno del punto ristoro della festa. Due progetti innovativi, Parco Uditore e Cotti in Fragranza, che si incontrano e incarnano il valore vero della cooperazione sociale.

Di seguito invece le attività realizzate nell’Area Fantasylandia:

Sabato 7 aprile

Ore 10 Costruisci il tuo arcobaleno itinerante

Ore 11 Attività grafico-pittorica: La mano della Primavera

Ore 11 -12 Attività manipolativa: Inventiamo con la pasta

Ore 12 – 13 Attività motoria: Percorso di coordinazione motoria

Ore 15,30 – 16,30 Attività manipolativa: Animali in pasta di sale

Ore 16,30 -17,30 Attività creativa: Costruisci il tuo aquilone

Ore 17,30 – 18,30 Attività manipolativa: Fiori con la carta crespa.

Domenica 8 aprile

Ore 10 – 11 Attività manipolativa: Il sole di primavera

Ore 11 – 12 Attività di giardinaggio: Pianta il tuo fiore.

Ore 12 – 13 Attività motoria: Percorso di coordinazione motoria.

Ore 15,30 –ORE 16,30 Attività manipolativa: costruiamo la ghirlanda di primavera.

Ore 16,30 -17,30 Attività grafico-pittorica: Colora la tua primavera.

Ore 17,30 – 18,30 Attività manipolativa: ricicliamo e ci divertiamo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!