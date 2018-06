spettacolo teatrale

Al Teatro Biondo di Palermo va in scena lo spettacolo ''Il Mare della Vita''

Domenica 10 giugno alle ore 18,15 al Teatro Biondo di Palermo andrà in scena lo spettacolo ''Il Mare della Vita'', di Anna Mauro.

di Simonetta Genova | Pubblicata il: 09/06/2018 - 12:09:18 Letto 363 volte

Domenica 10 giugno alle ore 18,15 al Teatro Biondo di Palermo andrà in scena lo spettacolo “Il Mare della Vita”, di Anna Mauro.

Un testo molto diverso dagli altri, uno spettacolo di assoluta novità: intimo eppure suggestivo. Il mare racchiude e rispecchia ogni sfumatura dell'uomo - ma il genere umano è maschile, eppure anche femminile: l'uomo e la donna incarnano aspetti contrastanti e modi quanto mai variegati di affrontare la stessa tempestosa avventura: la vita - con i suoi incontri, le sue esitazioni, i suoi amori. Il mare riflette le tante sfumature che ha la voce del nostro animo: ora suadente, ora fragorosa, poi irruente oppure calma.

Proibito chiedersi, a proposito di questo spettacolo, “Che significa? Di che parla?” O meglio, lecito chiederselo ma vano attendere una risposta da manuale, da enciclopedia, da dizionario. Il pittore non è lì a spiegare il messaggio, ma lo affida alle sue pennellate; i teatranti invece usano la voce, il corpo, la luce, la musica. Quindi, se volete sapere cosa questo spettacolo rappresenta, non dovete fare altro che assorbire come spugne le parole, lasciarvi trascinare dalle note misteriose, abbandonarvi all'immaginazione e seguire le onde del vostro mare personale: il mare delle vostre emozioni, il mare della vita.

Con

Sandra Zerilli, Davide Ruggiano, Simonetta Genova

al sax: Gerardo Vitale

e con: Patri Franco, Ines Gagliani, Sergio Pochini, Giusi Coniglio, Barbara Durante, Antonella Calandra, Serio Santino, Marcello Ruggiero, Daniela Sortino, Daniela Giannino, Caterina Cavarretta.

Mimo: Benny Lanza

Voce solista: Ignazio Cusimano

Danzatrici: Giulia Impollonia, Giulia Vitti

Coreografie di Silvia Raffa

Le musiche Walzer di Anna e Vespro sono di Aldo Reina

Make-up: Ilenia Prestigiacomo

Video di Luigi Lazzaro

Audio - Luci: Giuseppe Vacca

Con la partecipazione di Pino Ciacia Parrucchieri

Regia: Anna Mauro

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!