Al Teatro Jolly di Palermo, Marcia Indietro, spettacolo corale per dire no all'illegalità nel mondo dell'arte

Mercoledì 8 maggio, in scena, dalle 21,00 Fabio Poeta & band, insieme ai Blu Cobalto Negramaro Tribute Band. Ospiti Karima Monti e Kid Gamma & Panza

Si intitola Marcia Indietro, lo spettacolo corale di opposizione solidale all’illegalità che si svolgerà mercoledì 8 maggio, alle ore 21,00, al Teatro Jolly di via Domenico Costantino 54/56, a Palermo. Sul palco si esibiranno il cantautore Fabio Poeta, voce e chitarra acustica, insieme alla sua band composta da Giovanni Militello alla batteria, Carmelo Antico al basso, Gaspare Consiglio ed Emanuele Di Bella alla chitarra elettrica, Fabio Castorino alle tastiere e i Blu Cobalto Negramaro Tribute Band, capitanati da Benny Vassallo.



Ospiti dello spettacolo, promosso dal Roxy Studio di Mondello e sponsorizzato da Don Nino bar pasticceria, saranno la cantante Karima Monti, leader della band Skruscio e i giovanissimi rapper palermitani Kid Gamma & Panza. Info, prenotazione e ritiro biglietti al botteghino del Teatro Jolly in via Domenico Costantino 54/56 tel. 091 6376336 - orari di apertura da lunedì a sabato 10/13 - 16.30/19.30 on-line sul botteghino www.teatrojolly.eu. Luisa : 333 7679888





Marcia Indietro contro l’illegalità nel mondo dell’arte

“Io con la mafia non ci appizzo niente” è il messaggio forte lanciato dall’iniziativa, contro tutte le politiche mafiose che depauperano anche il mondo dell'arte, condivisa con il laboratorio politico #palermomeritadipiù, che sostiene l’appuntamento. In occasione del concerto, verrà conferita una targa al presidente dell’associazione Federteatri Sicilia, Francesco Giacalone.



Il programma artistico di Marcia Indietro

Dal punto di vista artistico, l’appuntamento che attraversa le nuove e le attuali generazioni musicali, dal rap al rock, al pop prende il nome dall’ultimo album di Fabio Poeta, Marcia Indietro, uscito il 15 dicembre 2018 e registrato con l’etichetta Me&U records Arists management London. Tra le tracce di genere rock e pop e intrise di emozioni: Marcia indietro che da il titolo all’album, Non mi dire, Il caso sei tu, Complice, Ascoltami, Gioco sporco, Università Dio nel futuro, la Ruota e Tuttoapposto, di cui è stato girato il video clip che vede protagonista la presentatrice della serata Sara Priolo, un invito a ricominciare nella vita inseguendo i propri sogni e la musica.

