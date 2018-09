sagre

Al via ''Ottobrando'' quattro wekeend con i prodotti tipici dei nebrodi

Quattro wekeend di ottobre all’insegna del buon cibo dei Nebrodi a Floresta, in provincia di Messina

Quattro wekeend di ottobre all’insegna del buon cibo dei Nebrodi a Floresta, in provincia di Messina, con la manifestazione “Ottobrando”. Per quattro fine settimana, infatti, saranno in programma sagre che celebreranno di volta in volta un diverso prodotto tipico locale con degustazioni, animazione, musica e stand.

La manifestazione, che prenderà il via domenica 7, verrà presentata a Palermo, al PMO Coworking, in via Principe di Belmonte 93 venerdì 28 settembre alle 11,30.

Interverranno l’assessore regionale Autonomie locali e della funzione pubblica, Bernardette Grasso, il presidente del Gal Nebrodi Plus, Francesco Calanna, il deputato regionale Antonio Catalfamo, il sindaco di Floresta, Antonino Cappadona, il sindaco di Ucria, Vincenzo Grisà, e Piero Ridolfo, consulente esterno del Comune di Floresta per la comunicazione esterna dell’ente locale.

Per l’occasione verrà offerta una degustazione di prodotti tipici.

