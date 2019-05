cinema

Aladdin, il Cinema in lingua originale al Planet La Torre di Palermo

Aladdin proiettato in Versione Originale al Multiplex Planet La Torre di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/05/2019 - 16:00:20 Letto 359 volte

Ogni Mercoledì, al Multiplex Planet La Torre di Palermo, c'è il MOVIENGLISH, ovvero la rassegna dei migliori film del momento in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il titolo che ogni settimana viene selezionato per essere proiettato in Versione Originale è sempre di grande qualità e di nuova programmazione

Il film di domani, mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21:00, è ALADDIN.

Aladdin è un giovane ragazzo di Agrabah convinto dall'inganno dal sultano Jafar ad entrare nella Caverna delle Meraviglie. Lì trova una lampada magica, contenente un genio (Will Smith) in grado di esaudire tre desideri. Aladdin chiederà di essere trasformato in un principe per conquistare la bellissima principessa Jasmine.

E' il remake, in live-action, dell'omonimo cartone Disney ed è stato scritto e diretto da Guy Ritchie.l.

Il film inizia alle ore 21:00 ed il costo del biglietto è di soli 6,00 €.

