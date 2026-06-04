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Aleandro Baldi in concerto a Palermo: alla Fiera del Mediterraneo una serata gratuita tra grandi successi e nuove canzoni

Appuntamento venerdì 5 giugno alle 21 sul palco centrale della Fiera Campionaria del Mediterraneo. Ingresso gratuito per il concerto di Aleandro Baldi, che ripercorrerà i suoi più grandi successi accompagnato dalle interviste live di Sasà Taibi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 16:10
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Appuntamenti

Una serata all’insegna della grande musica italiana con uno dei cantautori più amati dal pubblico. Venerdì 5 giugno alle ore 21 Aleandro Baldi sarà protagonista di un concerto gratuito sul palco centrale della Fiera Campionaria del Mediterraneo, allestito di fronte al padiglione 20.

L’evento, offerto da Mediexpo, rappresenta una delle iniziative più attese del programma della Fiera e permetterà ai visitatori di ripercorrere quarant’anni di carriera dell’artista toscano attraverso i suoi brani più celebri.

Durante lo spettacolo, Aleandro Baldi proporrà una selezione dei successi che hanno segnato la sua carriera, iniziata nel 1986 con “La nave va”, canzone che conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo. In scaletta non mancheranno brani iconici come “Non amarmi” e “Passerà”, insieme alle canzoni più recenti contenute nell’album “La Sintonia”.

Il concerto offrirà anche l’occasione per ascoltare “Mancarsi ed aversi”, il nuovo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico del cantautore.

Le esibizioni saranno intervallate da interviste dal vivo curate da Sasà Taibi di Rta, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso aneddoti, ricordi e momenti significativi della lunga carriera artistica di Baldi.

La serata sarà aperta dai Kaos Project con la voce di Sara Pennino, che precederanno l’esibizione del cantautore.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze radiofoniche e sui canali televisivi di Rta, consentendo anche a chi non sarà presente in Fiera di seguire il concerto.

L’ingresso è gratuito.

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