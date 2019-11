musica

Alessandro Quarta rende omaggio a Piazzolla

Uno dei musicisti più acclamati dal pubblico e osannati dalla critica rende omaggio a Astor Piazzolla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2019 - 14:03:11 Letto 354 volte

Uno dei musicisti più acclamati dal pubblico e osannati dalla critica ospite dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Lunedì 2 dicembre, alle 20.45, al Politeama Garibaldi Alessandro Quarta col suo violino in Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla, insieme all’Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretti da Antonella De Angelis. Un concerto realizzato in collaborazione con il Cidim, che è un omaggio al grande musicista e compositore argentino e ai suoi indimenticabili brani che strizzano l’occhio al jazz. Il programma prevede, nella prima parte, le Cuatro Estaciones Porteñas, un gruppo di quattro composizioni che Piazzolla incise tra il 1965 e il 1970. Inizialmente ideati come pezzi a se stanti, in seguito vennero riuniti con chiaro riferimento a Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Nella seconda parte, il progetto Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla, la rivisitazione del solista dei tanghi più noti del compositore argentino. Come diceva Piazzolla, le sue composizioni non sono solo tango, perché lui odiava che si ballasse sulle sue musiche in quanto sono incredibilmente ricche di sensualità, passione e classicità, estremamente dinamiche con repentini cambi di tempo. Un programma di musica classica, ma emotivamente pop.

Alessandro Quarta, violinista, polistrumentista e compositore, è cresciuto con i più grandi direttori al mondo, da Maazel a Inbal, da Dutoit a Rostropovich, da Chung a Metha e ha effettuato tournée in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente, suonando nelle più prestigiose sale del mondo. Acclamato dalla CNN nel 2013 come Musical Genius, premiato nel 2017 a Montecitorio come Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo per la musica, indimenticabile nell’ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti con Il Volo, emozionante su Raiuno insieme a Roberto Bolle in Danza con me col suo Dorian Gray, è uno dei musicisti più richiesti e apprezzati. Ha suonato insieme ad artisti del calibro dei Berliner Philharmoniker, Carlos Santana, Mark Knopfler, Boy George, Dionne Warwick, Lionel Richie, Celine Dion, Liza Minnelli, Joe Cocker, Lenny Kravitz, Jovanotti, Amy Stewart.

Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla è un album candidato Grammy e primo disco al mondo con sonorità jazz registrato in 3d in Germania. Il tango di Piazzolla, arrangiato in modo raffinato da Quarta, si pregia di un ritmo elettrizzante. Il particolare suono tridimensionale dei brani avvolge l’ascoltatore nell’universo del compositore argentino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!