Alla Galleria delle Vittorie arriva l'intensità espressiva di Eleonora Tomasino accompagnata dalla chitarra di Lino Costa

Pubblicata il: 02/02/2022

Una delle più acclamate soul singer della Sicilia come Eleonora Tomasino sarà protagonista del concerto, in programma dalle 20 alle 23 di sabato 5 febbraio alla Galleria delle Vittorie, in via Maqueda 299. Ad accompagnarla sarà Lino Costa alla chitarra, noto per le numerose collaborazioni con artisti internazionali anche nel campo jazzistico.

Una serata durante la quale il duo si esprimerà offrendo un repertorio contraddistinto dai grandi classici del soul e del funk internazionale, personalizzati attraverso l’intensità espressiva che solo i grandi artisti possono e sanno dare.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

