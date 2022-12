Alla Galleria delle Vittorie jazz e sonorità brasiliane con il ''Migliore&Battaglia Duo''

musica live

Alla Galleria delle Vittorie jazz e sonoritą brasiliane con il ''Migliore&Battaglia Duo''

Un repertorio ricco di swing e di ritmi brasiliani che ripercorrono la storia del jazz e della musica brasiliana.

Un repertorio ricco di swing e di ritmi brasiliani che ripercorrono la storia del jazz e della musica brasiliana, omaggiando alcuni grandi artisti come Cole Porter, Pixinguinha e Joao Bosco.

Sarà il duo composto da Valentina Migliore (voce) e Angelo Battaglia (chitarra), ospite della Galleria delle Vittorie sabato 10 Dicembre, pronto a regalare emozioni uniche.

Una performance, quella in programma, dedicata alle sonorità mediterranee presenti in alcuni standard della musica tradizionale del sud e in alcune composizioni inedite.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

