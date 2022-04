musica live

Alla Galleria delle Vittorie l'American songbook con il Toni Piscopo trio

Con ''American songbook'', il Toni Piscopo trio è pronto a conquistare, sabato 30 Aprile, la Galleria delle Vittorie.

Una serata che attingerà all’ampio repertorio dei classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori (Gershwin, Porter Ellington) che hanno scritto e fatto la storia musicale di un’intera epoca. Saranno brani come “Nice work if you can get it”, “It’s all right with me”, “Take the “A” train” , ma anche “Wave”, “That’s life” quelli che alle 20 di sabato 30 Aprile proporrà alla Galleria delle Vittorie il "TONI PISCOPO trio", formazione composta da Toni Piscopo (voce), Riccardo Lo Bue (contrabbasso) e Giovanni Conte (pianoforte).

Tre musicisti d’alto profilo professionale che si sono esibitisi di frequente a manifestazioni di livello nazionale e internazionale. Toni Piscopo, vocalist del gruppo, nello specifico, è considerato uno fra i pochi interpreti italiani della canzone popolare tradizionale americana. Una citazione del giornalista critico musicale Gigi Razete riporta: “Tra le voci maschili del jazz, assai meno numerose delle femminili, quella di Toni Piscopo è da molti anni una delle più eleganti e raffinate a livello nazionale”.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

