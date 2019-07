visite guidate

Alla scoperta di Roccavaldina e del suo Museo Farmacia

Il progetto ''Visita Roccavaldina'' propone visite guidate nel Museo Farmacia e la promozione turistica del territorio.

Sabato 20 luglio 2019 alle ore 18.30, nella Sala conferenze di Casa Vermiglia a Roccavaldina sarà presentato il progetto “Visita Roccavaldina”, che propone visite guidate nel Museo Farmacia e la promozione turistica del territorio comunale nella sua interezza.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Roccavaldina Salvatore Visalli e dell’Assessore al Turismo Simona Pollino, il Prof. Filippo Grasso, docente di Scienze del Turismo, dell’Università di Messina interverrà sul tema: “Il Turismo dei Borghi alla luce delle nuove tendenze”.

Durante l’incontro verrà firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roccavaldina e un’Associazione di Impresa composta da P.A.N Travel Solution srls, Studio di Consulenza Turistica, e l’Associazione Guide Turistiche Taormina Messina Eolie.

Alla base di questo Protocollo d’Intesa è la volontà del Sindaco Visalli e della sua Giunta Comunale di mettere a sistema il patrimonio locale avvalendosi della competenza e professionalità di un’impresa di servizi turistici e di guide turistiche abilitate dalla Regione Sicilia.

Obiettivo dell’accordo tra P.A.N Travel Solution e l’Associazione Guide Turistiche Taormina Messina Eolie è di coniugare le loro professionalità per offrire non solo visite guidate, anche in lingua, a turisti e viaggiatori, ma di curare la divulgazione del patrimonio culturale, storico, monumentale di Roccavaldina, creando collaborazioni con Istituti Universitari e Musei, stipulando accordi con tour operator, scuole e operatori del turismo di ritorno o di radice e di promuovere seminari formativi e di aggiornamento per gli operatori del turismo locale.

Nasce quindi una importante sinergia per le politiche di posizionamento nei mercati turistici esteri di questo caratteristico borgo peloritano e di promo-valorizzazione del suo patrimonio attraverso le innovazioni digitali. Attraverso Internet e i Social Media, verrà messo in rete un servizio di prenotazioni on line per le visite guidate e le informazioni turistiche riguardanti Roccavaldina e i suoi principali monumenti.

L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina e P.A.N. Travel Solutions, si occuperanno di gestire la fruizione turistica dei beni culturali di proprietà comunale, ma a livello locale saranno coinvolti anche la Parrocchia, per la fruizione delle chiese, e i proprietari del Castello, i quali accompagneranno direttamente i visitatori alla scoperta di questo importante monumento roccese, aggiungendo un tocco in più alla visita di Roccavaldina e delle sue bellezze. Sinergie si stanno creando con l’Associazione Pro-Loco e le Associazioni locali per compiere un salto di qualità, in una gestione del turismo culturale sempre più strategica ed efficiente a favore della crescita economica e culturale del territorio.

