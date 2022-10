musica antica

All'Oratorio di Santa Cita le note rinascimentali proposte dal quartetto Ring Around Quartet

L'appuntamento il 7 ottobre, alle 20.40, all'Oratorio di Santa Cita, con le note rinascimentali proposte dal quartetto Ring Around Quartet.

La XI esima edizione della stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 7 ottobre, alle 20.45, all’Oratorio di Santa Cita con il quartetto Ring Around Quartet, composto da Vera Marenco (soprano), Manuela Litro (contralto), Umberto Bartolini (tenore), Alberto Longhi (baritono). Si tratta di un quartetto vocale originario di Genova che propone, con una fusione timbrica, interpretazioni originali della musica rinascimentale, arricchite da una gestualità e da una cura per l’espressione che danno allo spettacolo una dimensione quasi teatrale, in grado di far presa sulle nuove generazioni e sugli intenditori della musica antica.

Il repertorio scelto ruota attorno a frottole e villanesche che rappresentano la produzione vocale ‘leggera’ cinquecentesca (rispetto al madrigale e alla musica liturgica), rispettivamente fiorita nel Nord e nel Sud Italia.

Il programma propone una scelta tra i più significativi esempi di entrambe le aree geografiche, frutto di un lavoro di ricerca sulle fonti originali: composizioni umoristiche, frizzanti e ironiche alternate ad altre di carattere maggiormente raffinato e lirico.

Il programma del concerto:

L’amor, donna, ch’io te porto Anonimo (XVI secolo) di Giacomo Fogliano (1468-1548);

La vida de Culin di Bartolomeo Tromboncino (1470-post 1534);

Su su leva, alza le ciglia di Francesco Santa Croce detto Patavino (1487 ca,1556 ca.);

Un cavalier de Spagna di Bartolomeo Tromboncino (1470-post 1534);

Zephyro spira e il bel tempo rimena di Sebastiano Festa (1490/1495 ca.1524);

L’ultimo dì de magio di Giovanni Battista Zesso (fl. 1507-1511);

D’un bel matin d’amor, A quand’a quand’havea | Madonn’io non lo so Anonimo (XVI secolo);

Boccuccia d’uno persic’aperturo, Madonna, tu mi fai lo scorrucciato di Adrian Willaert (1490-1562);

O dolce vita mia di Giovanni Leonardo Mollica detto Dell’Arpa (1530 ca.1602);

Voria crudel tornare di Adrian Willaert (1490-1562).

