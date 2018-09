spettacolo

''Amori e guardati'': Ernesto Maria Ponte è di scena al SanLorenzo Mercato a Palermo

Il 12 settembre a partire dalle 21.30 va in scena ''Amori e guardati'', spettacolo di Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo, con Clelia Cucco e le musiche di Tony Greco.

09/09/2018

"Amici e guardati" recita un vecchio detto palermitano che invita a cautelarsi proprio dalle persone più care. Dall’amicizia all’amore il passo è breve e spesso ci si trova a doversi difendere proprio dalla persona che amiamo e con la quale abbiamo deciso di trascorrere tutta la vita.

E quando abbiamo promesso a noi stessi di non ricaderci mai più, ecco che ci innamoriamo di nuovo, magari di una persona che alla fine avrà gli stessi identici difetti della precedente. Un monologo in cui Ponte analizza gli amori che si incontrano nella vita da quelli giovanili a quelli maturi che come denominatore comune hanno l’incoscienza e la voglia di vivere. L’amore osservato da diversi punti di vista su cui primeggia quello comico. Una serata esilarante dove protagonisti saranno il buon umore e l’ironia di chi riesce a dire cose assolutamente vere attraverso una risata.

Attore poliedrico che calca le scene di Palermo da anni, Ernesto Maria Ponte è uno tra i comici più acclamati del panorama palermitano. Dopo gli studi artistici presso il laboratorio di esercitazione sceniche di Luigi Proietti a Roma, il comico palermitano ha abbracciato lo spettacolo teatrale a 360 gradi, con spettacoli di musica, teatro e cabaret che lo hanno reso un artista completo.

