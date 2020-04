libri

Anche Palermo aderisce al progetto ''Il Maggio dei Libri''

Anche il Sistema Bibliotecario Cittadino partecipa al progetto ''Il Maggio dei Libri'', in programma da domani e fino al 29 maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2020 - 16:39:39 Letto 402 volte

Anche il Sistema Bibliotecario Cittadino partecipa al progetto “Il Maggio dei Libri”, in programma da domani e fino al 29 maggio.



L'iniziativa è promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e quest'anno viene anticipata in coincidenza della Giornata mondiale del Libro, e che si svolge interamente online, lanciando la sfida ad essere ancora più “smart”, per superare confini e ostacoli ed ampliare ulteriormente il pubblico dei lettori.



Sono stati ideati, dalle Biblioteche del Sistema, degli incontri tematici che si svolgeranno per lo più a cadenza settimanale e che si propongono di sviluppare, attraverso delle piccole web serie, il tema di quest’anno: Se leggo, scopro.

“Esprimo apprezzamento per il programma on line ricco di eventi, ideato dal Sistema bibliotecario cittadino, per celebrare Il Maggio dei Libri - dichiara l'assessore alle CulturE, Adham Darawsha -. Ma ancora più apprezzabile è l’impegno profuso dal personale delle Biblioteche cittadine per promuovere il libro e la lettura in ogni mese dell’anno, al di là di ogni ricorrenza”.



Di seguito, il programma con le maggiori inziative.



Dal 23 Aprile fino al 29 maggio (daily)

Se leggo scopro… l’Amore - Letture dai balconi Una serie di “pillole” di letture a tema Amore – declinato in tutte le sue molteplici forme – offerte dagli operatori del Sistema Bibliotecario Cittadino, dai balconi delle proprie case.

Si comincia il 23 aprile con La canzone dell’amore perduto Di Fabrizio De Andrè, letta da Rita Pecora.

Si continua il 24 aprile con un brano da Le notti bianche di Dostoevksij, lettura di Ninfa Gulì, e così ogni giorno con una pagina, un testo, un lettore e un balcone diversi.

Durata: 5’



23 aprile (nella pagina Facebook La Via dei Librai)

Eliana Calandra, Dirigente del Sistema Bibliotecario Cittadino parlerà, per il festival letterario La via dei Librai, sul tema Il Sistema bibliotecario e il Patto per la Lettura di Palermo.

Durata: 15’



Dal 23 aprile al 28 maggio (settimanale, ogni giovedi)

Se leggo scopro… il Teatro

Il Sistema Bibliotecario Cittadino, in collaborazione con il Centro Nazionale di Drammaturgia italiana contemporanea (CENDIC) presenta una serie di letture incentrate sul teatro di Luigi Pirandello, per un approfondimento sulla scrittura teatrale e sul rapporto letteratura-teatro in un autore siciliano così complesso ed emblematico.

Durata: 20’



Dal 24 aprile al 29 maggio (settimanale, ogni venerdì)

Se leggo scopro… le Fiabe

A cadenza settimanale, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo si alterneranno in video nella lettura e commento di fiabe classiche e moderne, continuando il progetto Le Fiabe da Villa Trabia, di Donata Pirrone.

Il 24 aprile, per il Festival letterario La via dei Librai, Luisa Benedini leggerà I Nani di Mantova, di Gianni Rodari: un omaggio al grande favolista italiano del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita. Si continuerà con Il gigante egoista di Oscar Wilde letta da Orio Scaduto, La storia di Pollicina letta da Giuditta Perriera, Il Re di Spagna e il Milord inglese letta da Giovanna Corrao, Don Chisciotte letto da Manlio Dovì, Moby Dick letto da Salvatore Nocera Bracco, Hansel e Gretel letta da Micaela De Grandi, Il prode piccolo sarto letto da Carlo Barbieri e in seguito con altri titoli.

Durata: 20’



Dal 25 aprile al 23 maggio (settimanale, ogni sabato)

Se leggo scopro… gli Animali

Video didattici animati per bambini, per conoscere il mondo degli animali attraverso le fiabe.

Il 25 aprile si parlerà de Il bruco e la farfalla.

Durata: 5’



Dal 26 aprile al 24 maggio

Se leggo scopro… l’Arte (settimanale, ogni domenica)

mini corso di Storia dell’Arte per piccoli palermitani

Grazie alla collaborazione con la storica dell’arte Conny Catalano e con Maria Antonietta Spadaro, autrice di fiabe che hanno come sfondo monumenti e beni culturali della nostra città, i bambini dagli 8 ai 12 anni impareranno a conoscere, in maniere divertente e fantasiosa, la Cattedrale di Palermo, il Duomo di Monreale, la Palazzina Cinese e la tavola matematica, la carrozza del Senato custodita nel Museo Pitrè ed altro ancora. Ma, soprattutto, impareranno ad amare l’arte e a riconoscerla nella propria città.

Durata: 20’





Se leggo scopro… la Storia cittadina

Due incontri per scoprire pagine poco conosciute della storia di Palermo:



Martedì 5 maggio

La peste a Palermo nel 1624. Eliana Calandra, Direttrice dell’Archivio Storico Comunale, racconterà delle condizioni di vita nella nostra città durante la terribile epidemia di peste scoppiata nel 1624: la diffusione fulminea, i divieti di assembramento e di circolazione, le misure sanitarie, fino al “miracolo” di Santa Rosalia. Ciò grazie a documenti originali dell’epoca, conservati nell’Archivio cittadino.

Durata: 15’



Martedì 19 maggio

Un burlone a Palermo nel Settecento: Nardo Ferrazzano. Lo studioso e ricercatore Francesco Lo Piccolo, sulla base di un originale volume del ‘700 conservato nella Biblioteca Comunale “Leonardo Sciascia”, illumina una figura divertente, singolare, ed oggi poco conosciuta, del panorama cittadino dell’epoca.

Durata: 15’

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!