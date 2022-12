Concerto di beneficenza

''Andrea Gioè & Friends al PalaGiotto'', Artisti Uniti per le Marche il Concerto di beneficenza

Il 16 Dicembre 2022 il Concerto di beneficenza: Andrea Gioè & Friends al PalaGiotto - Artisti Uniti per le Marche.

Dopo il successo riscosso del 23 Ottobre a Bologna con Artisti Insieme per le Marche presentato da Roberta Giallo, il 16 Dicembre 2022 alle ore 20:30 A.G. Production in collaborazione con il MEI, Accademia Danze Sportive M&A, Radio Rossa Management, AIA, Audiocoop, Rete Dei Festival, Luce dell’Anima, Compagnia Teatrale Ananche, Scuola di canto eventi e management di Massimo Galfano organizza:

Andrea Gioè & Friends @ PalaGiotto

Artisti Uniti per le Marche il Concerto di beneficenza.

Parte del ricavato sarà devoluto ai Comuni di Ostra e Barbara

Comune di Ostra – Donazione Emergenza Alluvione su Iban:

IT17G0870437500000000102916

Comune di Barbara – Solidarietà agli Alluvionati di Barbara su Iban:

IT03V0870537510000000093137

Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Agata Panzarella, Alessandro Balsano, Alex AllyFy, Arianna Giancontieti, Carlo Comito, Carola Culcasi, Carola Sutera, Compagnia teatrale Ananche, Dalila Graffeo (Accademia Danze Sportive M&A - Body Mind), Daniele Lazzara, Dora Saporita, Francesca Crapanzano, Gaspare Emma, Ghanji, Giotiv, Jakeline Puccio, Ian Luis, Massimo Galfano, Rosa Mingoia, Sabu Alaimo, Salvo Lupo, Salvo Orilio, Satiro, Selma, Valerio Massaro, Vima, Vincenzo Marrone. Presenta: Miriam Di Malta.

Fotografia: Ramona Scarpaci

Per maggiori informazioni contattare su whatsapp il 3280650408

MIRIAM DI MALTA: Direttore artistico Accademia Danze Sportive M&A.

Coreografa, ballerina professionista, docente di scienze motorie e sportive.

ANDREA GIOÈ: Cantautore Palermitano, all’attivo 11 album, 3 libri e 10 ep.

Dal 1994 ha composto 345 canzoni. Il suo ultimo album TELEPAZZIA ha raggiunto ben 100mila streaming su Spotify.



SALVO ORILIO: comincia a suonare il pianoforte ad orecchio e come autodidatta all'età di 14 anni. Ha studiato musica classica per un breve periodo con il maestro Aloisio Salvatore. Alcune sue canzoni sono state trasmesse nelle radio del sud della Scozia. Dal 2015 al 2018 ha studiato canto Jazz e pianoforte Jazz, rispettivamente con Carmen Avellone e Diego Spitaleri. Ha suonato all'aeroporto di Palermo e di Roma riscuotendo un modesto successo dal suo pubblico.



ALESSANDRO BALSANO: ha iniziato il suo percorso di Cantautore all'età di 19 anni. Le sue canzoni han fatto da colonna sonora per diverse manifestazioni importanti, come Prime Stelle, Festival Francesca Monti, Amici e Sanremo. Tra tutte ricordiamo “L' amore che ci unisce”, ”Ho chiesto di te” e “In due è più facile”.

“Flying friend” scritta insieme a Salvo Orilio e Andrea Gioè è il perfetto inno all’amicizia che aprirà questo concerto di Beneficenza.



DALILA GRAFFEO: Ballerina, insegnante di danza e coreografa, dottoressa in DAMS, campionessa Italiana in Danza contemporanea e Modern-jazz, ballerina presso diverse compagnie teatrali.

DORA SAPORITA: Presidente dell'Associazione culturale "La Luce dell'anima". Docente di Canto Lirico e Leggero presso scuole convenzionate con i Conservatori di Palermo e Trapani ed educazione musicale e sostegno presso la scuola pubblica. Poetessa, compositrice, cantautrice attiva su Spotify ed inserita anche su playlist di Bocelli e riviste specializzate.

VIMA: Studia pianoforte al Conservatorio e apre diversi concerti di artisti noti tra cui quello di Francesco Gabbani nel 2016 a Torino. Finalista a concorsi come Genova x Voi, vince il Meeting Music di Rimini, il Vibra Song Contest e la targa Michele Merlo per il miglior testo al Premio Pierangelo Bertoli. Sempre di recente Si aggiudica la Miglior Cover al Premio Bruno Lauzi e suona al MEI 25 di Faenza. È diplomato in teoria e solfeggio, beni culturali, cineanimazione e laureando in psicologia.

GASPARE EMMA: da sempre è stato un appassionato di musica, poesia e recitazione. È sposato con il soprano Dora Saporita ed è papà di due figli. È socio fondatore dell'associazione "Speranza Onlus" di Partinico e dell'associazione culturale "La luce dell'anima" di Palermo. Nella prima riveste la carica di Consigliere e, nello specifico, si occupa di volontariato a favore delle popolazioni dell'Eritrea e dell'Etiopia. Per le attività svolte, nel 2012 il Presidente Giorgio Napolitano gli ha conferito l'alta onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

FRANCESCA CRAPANZANO: Artista poliedrica con la musica nelle vene, voce scura molto soul, per l'occasione porterà un brano dal titolo COME FOGLIA D'AUTUNNO un brano che racconta la sua storia nel combattere la sua guerra con un male bruttissimo che adesso la vede vincente e quasi fuori dal tunnel. Francesca è un'allieva della scuola di canto di Massimo Galfano e prodotta dalla eventi e management.

MASSIMO GALFANO: un curriculum artistico di tutto rispetto. Attualmente sta lavorando al nuovo disco ed è in lista per il festival UNA VOCE PER SANMARINO, festival che permette al vincitore di rappresentare San Marino al prossimo EUROVISION CONTEST 2023, a breve uscirà il suo nuovo singolo. Massimo è prodotto dalla eventi e management e dalla Gnerecords del Maestro Giancarlo Prandelli.

GIOTIV: Un giovane artista di origini siciliane per l'esattezza di Petrosino, e gà fuori con 2 singoli e 2 videoclip che hanno riscosso tanto successo permettendogli di entrare nelle playlist di VideoItaliaRadioDj e tantissime altre a campo mondiale, quindi un giovane talento che si sta facendo strada proponendo un genere pop leggero italiano, a breve sarà fuori con il nuovo singolo, Giotiv è un'allievo della scuola di canto di Massimo Galfano e prodotto dalla eventi e management.

CAROLA CULCASI: Una giovanissima artista di Trapani con una voce pazzesca. Studia canto presso la scuola di canto di Massimo Galfano, a breve uscirà con il suo primo singolo con relativo videoclip, firmato eventi e management.

ARIANNA GIANCONTIERI: Un'altra giovanissima artista con una voce calda con i colori tipici mediterranei, di origini siciliane per l'esattezza di Castelvetrano, anch'essa fa parte della scuola di canto di Massimo Galfano e de prodotta dalla eventi e management, tanto che entro Dicembre sarà fuori con il suo primo singolo e relativo video.

CAROLA SUTERA: Carola Sutera studia canto fin dall' età di 6 anni. Ha partecipato a trasmissioni televisive Rai ed altre emittenti. Sta proseguendo la sua formazione artistica nel "WMA Production" dove ha intrapreso un progetto discografico prodotto da Luca Laruccia con il management di Marco Mori.

IAN LUIS: è un cantautore siciliano che da piccolo era infastidito da quelli che per lui erano “frastuoni della testa”, solo da adolescente scopre che quelle erano le melodie su cui oggi scrive i propri pezzi. Intraprende gli studi canori nel 2016 e inizia a scrivere nel 2018. Ha all’attivo 4 singoli e un ep. Attualmente frequenta L’Academy dell’Isola degli Artisti di Carlo Avarello e collabora con l’etichetta discografica Orangle Records.

ROSA MINGOIA: Laurea in Giurisprudenza, dipendente dell'Università degli Studi di Palermo. Ama dipingere e scrivere. Ha pubblicato diversi libri tra cui una silloge di poesie e un romanzo sulla vita di Santa Rosalia, trasformato poi in sceneggiatura teatrale. Si è classificata al 2°posto del Convivio 2018 per la sez Teatro inedito. Vicepresidente dell'Associazione culturale "La Luce dell'anima", Presidente nella Milizia dell'Immacolata presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù (Palermo) ed esercita il Ministero Straordinario della Santa Comunione.

VINCENZO MARRONE: Social Media Manager, scrittore, autore di testi di canzoni. Ha la passione per la fotografia e per la scrittura. In collaborazione con la moglie ha scritto il libro "Rosalia dè Sinibaldi - eremita per amore".

ALEX ALLYFY: Cantautrice siciliana con all'attivo un ep, 2 album e 2 singoli con un altro attualmente in lavorazione. Nel 2019 ha conquistato il secondo posto al Cantagiro e attualmente ha suonato in quasi tutta Italia ed in Germania. Cura la rubrica “L’artista Presenta l’Artista” su Tik Tok del MEI.

GHANJI: Cristina Gangi in arte Ghanji Cantautrice siciliana con l’uscita di 8 singoli in due anni, tormentoni estivi dal ritmo Latino/Pop/Funky, fotomodella e Influencer Ambassador InsidEARS del famoso parco Disneyland Paris. Ultimo singolo Tu Vas Rien in un solo mese ha raggiunto più di 20 mila streams su Spotify, brano molto ascoltato negli Stati Uniti .

JAKELINE PUCCIO: cantautrice siciliana di origini Brasiliane, predilige musica soul pop disco e house. Scrittrice e cantante soul dal 1999. All’attivo 4 singoli. THE GHOST IN MY SOUL è scritta in collaborazione con il cantautore Andrea Gioè, con 12 mila streaming su Spotify.

SELMA BEN ABDELALI: Cantautrice Italo-tunisina di 20 anni, all’attivo un album e un ep. La canzone autobiografica “Io…Selma” ha partecipato alle Selezioni di Sanremo Giovani.

Vince The Voice of The Sea cantando “Caruso di Lucio Dalla”.

SABU ALAIMO: All’attivo 3 album e diversi singoli. Ha portato in giro per l’Italia il suo “Made in Sicily”. “Star della provincia” il suo ultimo album è stato definito un cantautorato d’altri tempi. “La giostra” è il singolo di punta che vanta una copiosa programmazione in diverse radio come Rai Radio 1, RTL (MTV), Radio Italia Tour e Radio 105.

AGATA PANZARELLA: cantautrice che all'età 12 anni inizia a studiare il flauto traverso presso il Conservatorio A. Scarlatti di Palermo. Durante questi anni, ha approfondito anche il pianoforte ma soprattutto il canto. Le sue canzoni rappresentano il modo in cui vede il mondo attraverso un interscambio di emozioni. Con il mio brano Lettera è arrivata tra i dieci finalisti della categoria Emergenti del Premio Mia Martini.

SATIRO: IGNAZIO PICCICHÈ IN ARTE SATIRO Cantautore 28enne alcamese, all'attivo 7 singoli e diversi brani inediti. Studia canto pop-rock presso il Conservatorio di Trapani.

