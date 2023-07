Animaphix

''Animaphix - Nuovi Linguaggi Film Festival'': il programma di domenica 30 luglio

Il programma di domenica 30 luglio, ultima giornata di ''Animaphix - Nuovi Linguaggi Film Festival''.

Si chiude domenica 30 luglio la 9a edizione di Animaphix – Nuovi Linguaggi Film Festival, che per la sua ultima giornata ha in programma alle ore 19 l'esposizione delle opere realizzate durante le estemporanee degli artisti e della comunità durante il tour “Nuovi Territori”, in collaborazione con Bitmup Rigenerazione e Innovazione sociale aps; per poi proseguire con la proiezione del lungometraggio Metamorphosis di Michele Fasano (Italia 2022), ispirato a “La conferenza degli Uccelli” del poeta mistico persiano Farid al-Din ‘Attar, il film narra di uno stormo di uccelli che viaggia al seguito di Upupa, verso la Montagna di Kafh, dimora di Re Simurgh, che può dare tutte le risposte alle loro domande. Tra sogno e realtà, i volatili attraversano le 7 Valli. I più si perdono per strada, tranne i 4 di loro che vivranno l’esperienza di altrettanti personaggi umani reali: Monika (Albania), Abdurrahman (Turchia), Jihad (Siria) e Susan (Israele).

Si continua alle ore 21 con l'mmancabile spazio riservato al dialogo tra musica e cinema di animazione, che presenta il cineconcerto Monogatari del duo artistico composto da Valerio Mirone (contrabbasso, voce) e Sergio Schifano (elettronica), che commenterà musicalmente una serie di corti e mediometraggi animati giapponesi realizzati nella prima metà del 20esimo secolo. Da Il filo del ragno (1946) di Noburō Ōfuji a Le Olimpiadi degli Animali (1928) di Yasuji Murata, l’arco narrativo tratteggia scenari ora naturalistici ora incorporei che definiscono un paesaggio visivo quasi calligrafico. La musica aiuta le scene a dipanarsi scandendone il ritmo e insieme il fluire delle pennellate, dei fotogrammi e delle piccole storie custodite dall’immaginario filmico del Giappone del primo Novecento.

Il Festival saluta il suo pubblico con la cerimonia di premiazione, a cui seguono le proiezioni dei film vincitori.

