Apertura siti culturali FestivitÓ Pasquali. Orlando: ''Fine settimana straordinario per la nostra cittÓ''

''Palermo si appresta a vivere un fine settimana straordinario...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/03/2018 - 10:32:36 Letto 332 volte

"Palermo si appresta a vivere un fine settimana straordinario per affluenza di turisti, per fruibilità degli spazi culturali ed offerta di iniziative ed eventi culturali e di socialità anche legati ma non solo legati alla ricorrenza religiosa - dichiara il sindaco Leoluca Orlando -. Un grazie particolare va rivolto a tutti quei lavoratori che con grande disponibilità e sensibilità permetteranno l'apertura di tutti i siti e gli spazi culturali del Comune, così come un grazie lo rivolgo a tutte quegli enti ed istituzioni culturali - primo fra tutti il Museo Pasqualino e il Teatro Massimo - che garantiranno l'apertura e la fruibilità da parte di palermitani e turisti”.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta i seguenti siti culturali saranno regolarmente aperti e osserveranno i seguenti orari:

Complesso di S. Maria dello Spasimo – giorni di apertura 1 e 2 aprile 2018 – dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17,30);

Galleria d’Arte Moderna – giorni di apertura 1 e 2 aprile 2018 – dalle ore 9,30 alle ore 18,30;

Cantieri Culturali alla Zisa – Centro Internazionale di Fotografia – giorni di apertura 1 e 2 aprile 2018 – dalle ore 10 alle ore 18,30.

Sarà regolarmente aperto per Pasqua e Pasquetta anche il teatro Massimo. Orario visite guidate dalle 9,30 alle 18,00 (ultimo ingresso alle 17,30). Inoltre, dall’1 aprile e fino al 30 ottobre, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, sarà fruibile dal martedì alla domenica, (lunedì giorno di chiusura) dalle ore 09.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso 18.00). Per le festività del mese di Aprile (1 - 2 - 25 ) si osserverà, invece, il seguente orario: 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) .

